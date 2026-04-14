El Papa critica a "malvados y soberbios"; Trump enfurece

El Papa León XIV criticó este martes a los "malvados", "prepotentes" y "soberbios", mientras que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), volvió a enfurecer y a atacar al pontífice ante las diferencias que mantienen sobre la guerra en Irán.

Durante el segundo día de la visita que realiza a Argelia, León XIV aseguró que Dios "no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios", sino que "el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes". "Y con ellos lleva adelante su reino de amor y de paz, cada día", agregó.

Las declaraciones del Papa llegaron un día después de que asegurara que no le tiene miedo al mandatario estadounidense, y que su papel es alzar la voz contra la guerra y el sufrimiento de civiles en el mundo.

"No veo mi papel como el de un político. No soy un político. No quiero entrar en un debate con él", dijo ayer durante una rueda de prensa a bordo del avión que lo trasladaba a Argelia para el inicio de su gira por África.

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Frente a los cerca de 70 periodistas que lo acompañan en el viaje, León XIV reiteró que seguirá "hablando en voz alta del mensaje del Evangelio, aquello por lo que la iglesia trabaja".

"Lo digo para todos los líderes del mundo, no sólo para él: intentemos terminar con las guerras, y promover la paz y la reconciliación", añadió ante la insistencia de la prensa.

Además, el pontífice resaltó que su prioridad es promover la paz, el diálogo entre naciones y el multilateralismo como vía para resolver disputas, especialmente en un contexto internacional marcado por conflictos armados y tensiones.

"Demasiada gente está sufriendo hoy, demasiados inocentes han sido asesinados", lamentó al señalar que es necesario que alguien levante la voz para plantear alternativas a la violencia.

Previamente, el domingo pasado, Trump publicó un extenso mensaje en Truth Social con descalificaciones hacia el líder católico. En el post, lo acusó de ser "débil", de no enfrentar el crimen y de sostener posturas que, según él, favorecen a sus adversarios políticos.

A su vez, afirmó que el Papa debería concentrarse en lo religioso y dejar de opinar sobre temas internacionales. También consideró que el pontífice no habría llegado al Vaticano tras la muerte de Francisco sin su regreso a la Presidencia de Estados Unidos.

"León debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula. No estaba en ninguna lista para ser Papa, y la iglesia lo puso allí sólo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el Presidente Donald J. Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano", subrayó.

Horas después, el republicano elevó el tono al compartir una imagen en la que aparecía caracterizado como Jesús, la cual borró el lunes después de provocar una fuerte indignación a nivel mundial.