El papa exalta a Frances Cabrini

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Sant´Angelo Lodigiano, Italia.- El papa León XIV exaltó a la primera santa estadounidense, la madre Frances Cabrini, como modelo para los cristianos de hoy para cuidar de los migrantes necesitados, al visitar su lugar de nacimiento durante un viaje de un día al norte de Italia.

Instó en particular a los jóvenes a conocer la vida y el servicio de Cabrini, confirmando una vez más al primer papa estadounidense de la historia como heredero del papa Francisco al priorizar la difícil situación de los migrantes.

León oró ante la tumba de Cabrini en una basílica que lleva su nombre en su ciudad natal de Sant´Angelo Lodigiano, cerca de Milán, y presidió una ceremonia vespertina de oración. La visita al norte de Italia forma parte de la gran gira de verano de León por Italia para visitar ciudades clave y conocer a su rebaño.

Cabrini, la santa patrona de los migrantes, es muy conocida por muchos estadounidenses por su trabajo al cuidado de los inmigrantes italianos en Estados Unidos a finales del siglo pasado. Sin embargo, su trabajo fue más allá de Estados Unidos, ya que recorrió el mundo construyendo escuelas, hospitales y orfanatos para quienes no tenían nada.

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Tras su muerte en 1917, ya como ciudadana estadounidense naturalizada en el Chicago natal de León, Cabrini fue beatificada y luego canonizada en 1946 como la primera santa estadounidense.

El sábado, en su elogio de Cabrini, León dijo que ella se inspiró en su fe para ayudar a los migrantes que lo habían dejado todo atrás para tratar de encontrar una vida mejor.

"¿Qué puede ser más oportuno que un carisma misionero dedicado al servicio de los migrantes?", señaló el papa.

"Si la Madre Francisca viviera hoy, ¿qué diría su alma misionera?", interrogó el papá. Preguntó también qué le pediría a un pontífice como Francisco que, como hijo de inmigrantes italianos, se convirtió al servicio a los migrantes en una de las prioridades clave de su pontificado.

El papa León XIV llegó a la ciudad natal de Cabrini después de hacer una parada en la cercana Pavía para orar ante la tumba de san Agustín, inspirador de su orden religiosa. Allí, alentó a los italianos a redescubrir su rezagada fe católica.