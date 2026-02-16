El Vaticano celebrará los 400 años de la Basílica de San Pedro

CIUDAD DEL VATICANO, febrero 16 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- La

se prepara para celebrar los 400 años de su edificación (1626-2026) y ha puesto en marcha una serie de servicios destinados a los millones de fieles que llegan al corazón del Vaticano -20 millones solo en el último año-.

Entre las novedades más llamativas figura unaque estará disponible próximamente en los programas de escritura para computadora. Se llama "" y fue desarrollada a partir del estudio de la caligrafía de, uno de los artistas emblemáticos en la historia del Vaticano.También habrá un "" para facilitar un acceso más ágil -o al menos más ordenado-, además de una aplicación con las lecturas y cantos de la, y traducción simultánea en 60 idiomas. También se duplicará el espacio en la terraza donde funciona un punto de refrigerio para peregrinos.El cierre de este período de celebraciones estará a cargo del, quien presidirá unaen la basílica elEn este contexto cobra especial relevancia el proyecto "" (Más allá de lo visible), presentado este martes en la sala de prensa vaticana. La iniciativa es fruto de la colaboración entre lay la energética, y tiene como objetivo salvaguardar la estabilidad estructural de la basílica mediante un sistema de monitoreo permanente e integrado.La alianza con, en calidad de, busca preservar en el tiempo el "estado de salud" dely, al mismo tiempo, su magnificencia. El trabajo contempla el uso dede investigación geofísica, geológica, topográfica y estructural, apoyadas en sistemas de monitoreo de alta precisión.Para descongestionar el flujo de peregrinos -cuyas filas no disminuyeron ni siquiera tras el fin del Jubileo-, la terraza de la basílica quedará completamente habilitada para ellos. El área del punto de refrigerio pasará de 50 a 100 metros cuadrados y se ampliará la cantidad dedisponibles."Será la 'statio' de los peregrinos", afirmó el cardenal arcipreste de la basílica, Mauro Gambetti, al presentar las novedades. El purpurado evitó adelantar detalles sobre el futuro menú, aunque subrayó que seguirá criterios de, en línea con las decisiones adoptadas en los últimos años por la"En los últimos años hemos emprendido un camino orgánico que nos llevó a pensar la Basílica como un sistema vivo, que debe ser conocido, custodiado y comunicado con herramientas adecuadas a nuestro tiempo", explicó Gambetti. Y añadió: "El proyecto realizado cony las demás iniciativas proyectan la mirada hacia el futuro, hacia el cuarto milenio, integrando investigación histórica,".Por su parte,, director de Stakeholder Relations & Services de, destacó que la colaboración con la"tiene raíces profundas y refleja una visión empresarial que considera el cuidado delcomo parte integral de su responsabilidad hacia el bien común".Según señaló, el proyecto despliegay un equipo multidisciplinario para llevar adelante unsin precedentes sobre los cimientos de la basílica y suGambetti también se refirió a algunos episodios recientes ocurridos en el, que incluyerony daños a objetos sagrados. "Hay muchas", comentó en alusión a los responsables de esos actos de profanación.No obstante, dejó en claro que la decisión no es "militarizar" la basílica, ya que -afirmó- "queremos conservar ese espíritu de libertad para todos aquellos que ingresan al".