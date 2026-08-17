Embestida de Kiev en Rusia

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Kiev, Ucrania.- Ucrania lanzó cientos de drones sobre Rusia y mató al menos a seis personas en uno de los mayores ataques aéreos de Kiev en la guerra.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra Rusia este año, con misiles de largo alcance y enjambres de drones que cada vez se dirigen más contra industrias militares e instalaciones energéticas.

También ha incrementado los golpes a depósitos gigantes de Wildberries, quemando mercancías por valor de miles de millones de dólares pertenecientes al gigante minorista en línea ruso.

Esos ataques han llevado la guerra a la población rusa casi 4 años y medio después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú.

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Mientras tanto, Ucrania también fue blanco de con ataques rusos con drones que destruyeron viviendas y prendieron fuego al emblemático mercado de libros de Kiev.

El Ministerio de Defensa ruso informó que destruyó 822 drones ucranianos. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que se detectaron unos 600 drones dirigidos hacia la capital rusa, y que un tercio fue destruido sobre la propia región de Moscú.

Un hombre de 83 años murió después de que un dron ucraniano impactó una vivienda particular en la región de Moscú, señaló el gobernador local, Andrey Vorobyov. También confirmó que un ataque ucraniano provocó un incendio en un almacén de Wildberries en la ciudad de Podolsk.

Una andanada de drones golpeó tres localidades en la región suroccidental rusa de Rostov, donde murieron cinco personas.

Un ataque ruso con misiles contra Kryvyi Rih, en Ucrania, mató a dos personas e hirió a otras 14, escribió el domingo en redes sociales el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. También dijo que una persona más había muerto en la ciudad de Sumy.