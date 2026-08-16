Tiroteo en parque Charles Young deja un muerto y cuatro heridos

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LEXINGTON, Kentucky, EE.UU. (AP) — Un tiroteo en un parque de la ciudad de Lexington, Kentucky, derivó en la muerte de una persona y lesiones a otras cuatro, informó la policía.

Policía de Lexington informa sobre balacera en parque Charles Young

Agentes policiales acudieron poco antes de las 7 de la tarde del sábado tras recibir un reporte de disparos y encontraron a cinco víctimas, según un comunicado del departamento. Una persona fue declarada muerta en un hospital, y se cree que las otras cuatro tienen heridas que no ponen en riesgo su vida, señaló la policía.

El jefe de la policía, Lawrence Weathers, señaló que entre las personas baleadas en el parque Charles Young, en el centro de Lexington, había dos niños de 4 y 14 años, según reportaron medios locales.

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Autoridades piden colaboración ciudadana para identificar al sospechoso

Weathers se negó a compartir información sobre un sospechoso, pero les dijo a los reporteros que no creía que existiera una amenaza continua para el público.

"Si saben de alguien que pudiera estar inclinado a usar un arma, por favor háganoslo saber", pidió. "Cualquier cosa que puedan hacer para avisarnos antes de que ocurra algo, se los agradeceremos enormemente".

El jefe instó a cualquier persona que tenga información sobre la balacera a que se comunique con la policía.