Embiste tren a minibús escolar

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BUGGENHOUT, Bélgica.- Un tren que viajaba a alta velocidad embistió el martes a un minibús que cruzaba una vía férrea en Bélgica, matando a cuatro personas, incluidos dos niños, e hiriendo gravemente a otros cinco, en lo que las autoridades calificaron como uno de los peores accidentes ferroviarios en la historia del país.

Al parecer, el minibús atravesó la barrera de paso, dijeron las autoridades. Una cámara de seguridad mostró que el autobús, que llevaba un total de nueve personas a bordo, todavía se estaba moviendo cuando el tren lo embistió. El accidente ocurrió a la hora punta de la mañana cerca de la localidad de Buggenhout, a unos 30 kilómetros (20 millas) al noroeste de la capital, Bruselas.

El conductor del minibús y una persona acompañante murieron junto con dos niños de 12 y 15 años, dijo Lisa De Wilde, portavoz de la fiscalía de Flandes Oriental. Señaló que los niños heridos fueron trasladados al hospital en estado grave. De Wilde dijo a los periodistas que la causa del accidente no se había establecido.

"Lo que sí sabemos es que la barrera estaba abajo y la luz roja encendida", dijo.

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El portavoz de la Policía Federal, An Berger, dijo que el conductor del minibús parecía haber atravesado la barrera del tren. El operador ferroviario belga Infrabel dijo que el cruce funcionaba correctamente.

El tren viajaba a una velocidad estimada de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora) cuando se acercaba al cruce y "no tuvo tiempo de frenar", dijo Frédéric Sacré, portavoz de Infrabel.

"El impacto fue extremadamente violento", dijo Sacré a la emisora pública RTBF.

Un periodista de The Associated Press en el lugar dijo que el autobús yacía volcado de lado, con la parte delantera aplastada. El tren estaba relativamente intacto.

Se cree que unas 100 personas viajaron a bordo del tren y que ninguna resultó herida. El ferroviario en la zona fue suspendido. Los funcionales locales guardarán un minuto de silencio después de una conferencia de prensa.

El primer ministro Bart De Wever dijo en redes sociales que estaba "profundamente conmovido por el horrible accidente en Buggenhout. Mis pensamientos están con las familias afectadas".

En una escuela no muy lejos del lugar del accidente se veían niños jugando al baloncesto y montando en bicicleta.