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En Indonesia ya suman 53 las víctimas

Por AP

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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En Indonesia ya suman 53 las víctimas
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      Labuan Bajo, Indonesia.- Los equipos de rescate en el este de Indonesia recuperaron seis cuerpos más el domingo, lo que elevó a 53 el número de muertos en el terremoto de magnitud 7.7, informaron las autoridades. Miles de personas se han visto desplazadas.

      El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el potente terremoto golpeó la región de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas) a las 5:58 de la mañana.  Desde entonces, las autoridades han registrado 995 réplicas, pero solo 46 fueron sentidas por los residentes.

      Los rescatistas excavaban el domingo en busca de personas que se teme quedaron sepultadas bajo deslizamientos provocados por el sismo en seis distritos de Flores, una isla predominantemente católica en la Indonesia de mayoría musulmana. 

      Se concentraron en tres distritos que permanecían inaccesibles después del terremoto: el más afectado Manggarai, Manggarai Oriental y Nagekeo.

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      La agencia dijo que más de 900 viviendas quedaron destruidas y otras 450 resultaron dañadas en la provincia de Nusa Tenggara Oriental , lo que obligó a unas 5.000 personas a refugiarse en albergues temporales. Al menos 241 viviendas sufrieron daños sólo en la región de Flores.

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