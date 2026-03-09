En Líbano suman 394 los fallecidos

Beirut, Líbano.- El número de muertos a causa de la intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano se eleva ya a 394, entre ellos 83 niños, y el de heridos a 1,130, informó este domingo el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine.

El ministro anunció en una rueda de prensa que entre los heridos también hay un gran número de menores, 254, y criticó que los ataques han dejado víctimas entre el personal sanitario, demostrando que los objetivos "no son combatientes ni instalaciones militares".

Sobre los ataques ocurridos en los últimos dos días, destacó que ha habido al menos tres con seis víctimas mortales en las localidades de Shmustar (este), Khirbet Selm (sur) y Tuffahta (sur), además de uno con once muertos confirmados en la meridional Sir al Gharbiya.

Al menos ocho personas murieron este domingo en un ataque israelí contra un sitio arqueológico en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, dos días después de que otro bombardeo causara daños materiales dentro del recinto de unas importantes ruinas patrimonio de la Unesco.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública se limitó a anunciar en un comunicado que "un ataque del enemigo israelí contra el sitio arqueológico en la ciudad de Tiro causó el fallecimiento de ocho ciudadanos", si especificar en qué recinto.

La urbe acoge dos importantes complejos de ruinas declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Nasreddine también mencionó una incursión israelí ocurrida el sábado en la localidad oriental de Nabi Chit, donde decenas de bombardeos perpetrados como apoyo aéreo a la operación dejaron cerca de 40 muertos en varias aldeas de la zona, la mayor masacre hasta la fecha.