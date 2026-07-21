Zelenskyy destituye a general Syrskyi tras protestas en Kiev

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KIEV (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy destituyó el martes al general Oleksandr Syrskyi como comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, tras varios días de protestas en Kiev y otras ciudades del país, en las que se exigía su salida.

Zelenskyy destituye a Syrskyi tras protestas ciudadanas

Zelenskyy nombró a Mijailo Drapatyi como nuevo jefe del ejército, según un comunicado en redes sociales. "Nuestro deseo compartido es uno: la victoria sobre el enemigo, y condiciones en el frente y en la presión sobre Rusia que obliguen a Rusia a encaminarse hacia la paz", manifestó Zelenskyy.

Fue el segundo gran giro que Zelenskyy ha dado bajo presión de la opinión pública, después de que las protestas del verano pasado lo obligaran a revertir una ley que debilitaba a los organismos de control anticorrupción de Ucrania.

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El mandatario señaló que tomó la decisión de nombrar al nuevo jefe del ejército tras una serie de reuniones con mandos militares. Estas comenzaron poco después de que estallaran las protestas que exigían la restitución del exministro de Defensa Mijailo Fedorov, a quien los manifestantes veían como un impulsor de la modernización militar, y la destitución de Syrskyi, de quien decían que encarnaba la vieja cultura de mando del ejército, de estilo soviético.

Reacciones y nuevos nombramientos en el mando militar

Zelenskyy agradeció a Syrskyi sus logros en la lucha de Ucrania contra Rusia y lo elogió por la defensa de Kiev y por las operaciones en Járkiv y Kursk.

"Estoy agradecido con Oleksandr Syrskyi y con cada uno de nuestros guerreros por las sólidas posiciones de Ucrania en la línea del frente", manifestó. "Estoy agradecido con Mijailo Drapatyi por mantener esa misma visión".

Drapatyi escribió en una publicación en Facebook que servir a Ucrania "siempre ha sido un honor para mí, y durante esta guerra por la independencia significa una responsabilidad absoluta". Agradeció a Syrskyi su trabajo constante para fortalecer al ejército ucraniano.

"Crecí en él", añadió, en referencia al ejército. "Trabajaré con responsabilidad, con enfoque y con respeto por las personas que hoy defienden nuestro Estado".

Zelenskyy se reunió por separado el martes con Fedorov y le ofreció lo que calificó como un cargo respetable en el gobierno que unificaría el sector tecnológico del país. No estaba claro si Fedorov aceptó la oferta —o si las medidas más recientes satisfarían a los manifestantes y calmarían las protestas—.

Fedorov felicitó a Drapatyi y calificó el nombramiento como "una nueva esperanza en la lucha de los pueblos libres por la libertad y la justicia" y como "una voz de cambio que no podía ser ignorada".

Fedorov había criticado públicamente a Syrskyi antes de su destitución, afirmando que el general estaba bloqueando sus esfuerzos de reforma y que debía ser reemplazado para que Ucrania no fracasara en su resistencia contra Rusia. Sostuvo que las altas expectativas de los ucranianos deben ahora responderse con una visión clara para poner fin a la guerra, acciones decisivas para preservar la vida de los soldados, ampliar la guerra robótica en el frente, golpear de forma asimétrica y agotar la economía de Rusia.

Fedorov llamó a Syrskyi para agradecerle la defensa de la región de Kiev, la operación en Járkiv y otras batallas, y dijo que eso es "ya una parte importante de la historia de Ucrania", pero añadió que el país debe "avanzar aún más rápido y escribir nuevos capítulos, corrigiendo todos los errores anteriores".