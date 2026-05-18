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The Strokes y Gorillaz encabezan cartel del Corona Capital 2026

Organizadores revelan el cartel completo del Corona Capital 2026 con artistas internacionales y nacionales.

Por El Universal

Mayo 18, 2026 08:22 p.m.
A
The Strokes y Gorillaz encabezan cartel del Corona Capital 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- La edición del 2026 del Corona Capital está casi lista, y es que, a pocos días de que se confirmaran las fechas de su realización, ahora se reveló el elenco.

Cartel confirmado del Corona Capital 2026

Esta tarde, los organizadores de uno de los festivales más importantes de la escena musical dieron a conocer los nombres de los artistas que se estarán presentando y las sorpresas fueron muchas.

Artistas principales y detalles del festival

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Como headliners se encuentran The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots, quienes ya sonaban fuerte entre los rumores. Además, también estarán The Kooks, The Offspring y Lola Young.

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