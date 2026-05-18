Fiscalía acusa a agente ICE por disparar a venezolano en Minnesota

MINNEAPOLIS (AP) — La fiscal de un condado de Minnesota anunció cargos el lunes en contra de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que un hombre venezolano resultó baleado durante las recientes redadas migratorias del gobierno federal en Minnesota.

El agente, Christian Castro, enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado y otro más por reportar falsamente un delito en relación con el incidente del 14 de enero en el que Julio César Sosa Celis resultó baleado, señaló la fiscal del condado Hennepin, Mary Moriarty. La fiscalía emitió una orden de arresto contra el agente.

"El señor Castro es un agente de ICE, pero su placa federal no lo hace inmune a cargos estatales por su comportamiento criminal en Minnesota", declaró Moriarty en conferencia de prensa, agregando que Sosa Celis nunca representaba una amenaza y que el gobierno federal no cooperó con su oficina. "No existe tal cosa como inmunidad absoluta para los agentes federales que cometen delitos en este estado o en cualquier otro".

Castro, de 52 años, disparó a través de la puerta principal de una casa, alcanzando a Sosa-Celis en el muslo, mientras él y otro agente perseguían a otro sospechoso, Alfredo Alejandro Aljorna, hasta la unidad residencial de Minneapolis en donde vivían, explicó la jueza. Subrayó que los dos involucrados se encontraban legalmente en Estados Unidos.

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Las autoridades federales acusaron en un principio a Sosa Celis y a Aljorna de golpear a un agente con el palo de una escoba y una pala durante el incidente, pero un juez federal desestimó posteriormente los cargos y el ICE y el Departamento de Justicia abrieron una investigación para determinar si los agentes habían mentido sobre lo ocurrido.

El ICE señaló en un comunicado que la fiscalía federal investigaba las declaraciones de los agentes, quienes podrían enfrentar medidas disciplinarias, incluido el despido, además de ser procesados penalmente. La dependencia señaló que la medida de la fiscal era "ilegal y nada más que una maniobra política".

Uno de varios casos bajo investigación

El gobierno envió a miles de agentes al área de Minneapolis y St. Paul como parte de la campaña nacional de deportaciones del presidente Donald Trump que, al concluir, calificó la Operación Metro Surge como un éxito. Pero las tensiones aumentaron durante las redadas y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes federales desató indignación a nivel nacional y cuestionamientos sobre la conducta de los agentes.

Desde entonces, las autoridades de Minnesota y el gobierno federal se han enfrascado en una disputa sobre quién tiene la autoridad para investigar y procesar a los agentes por su conducta. El gobierno arguye que las autoridades estatales no tienen jurisdicción.

Las autoridades estatales, sin embargo, han dicho que no confían en que el gobierno federal se investigue a sí mismo ni haga rendir cuentas a los agentes.

"No hay un precedente moderno para lo que les ocurrió aquí a los habitantes de Minnesota", indicó Moriarty el lunes. "Así que requiere mucho de nosotros profundizar y buscar maneras de hacer rendir cuentas a la gente que probablemente nunca pensamos que estaríamos considerando".

El condado Hennepin, que incluye a Minneapolis, ha estado realizando una serie de investigaciones sobre varios incidentes ocurridos durante las redadas. La oficina de Moriarty acusó el mes pasado a un agente del ICE, Gregory Donnell Morgan Jr., por dos cargos de agresión en segundo grado por presuntamente apuntar con su arma a personas mientras circulaba por una autopista. Moriarty dijo el lunes que su oficina ha logrado "avances significativos" para detener a Morgan.

El condado continúa investigando las muertes de Good y Pretti y en marzo exigió al gobierno que le dé acceso a pruebas en ambos casos, así como en el caso de Sosa Celis. Aunque Moriarty no ha presentado cargos en ninguno de los dos homicidios, ha dicho que confía en que las investigaciones de su oficina aportarán transparencia, incluso si no hay un proceso penal.

Incidente captado en video

Los casos contra Aljorna y Sosa Celis fueron desestimados después de que el principal fiscal federal de Minnesota, Daniel Rosen, presentó una moción sumamente inusual en la que señaló que "pruebas recién descubiertas" eran "materialmente inconsistentes con las acusaciones" presentadas en la denuncia penal. Explicó que la desestimación con prejuicio, que significa que no se pueden volver a presentar estos cargos, "serviría a los intereses de la justicia".

La ciudad de Minneapolis difundió el mes pasado un video en el que se pueden ver los instantes previos al tiroteo de Sosa Celis, el cual quedó captado por una cámara de seguridad propiedad de la ciudad.

El video parece mostrar a una persona de pie con una pala fuera de la casa, cerca de la calle, quien luego retrocede hacia la residencia y arroja la pala al patio. Esto ocurre mientras una persona que era perseguida por otra cae en la acera, se levanta y sigue su camino hacia la casa.

Los tres parecen forcejear cerca de los escalones de la entrada durante unos 10 segundos. No está claro el momento exacto en que Sosa Celis recibe el disparo. Un automóvil con luces intermitentes se detiene, y otra persona se acerca caminando.

Castro disparó desde el patio a través de la puerta principal de la casa, sabiendo que había personas que acababan de entrar corriendo, dijo Moriarty. "La bala atravesó la puerta y alcanzó al señor Sosa Celis en la pierna antes de hacer su impacto final en la pared de la habitación de un niño".

La fiscal dijo que su oficina continuaría procesando el caso incluso si la defensa de Castro intenta trasladarlo de un tribunal estatal o federal. También subrayó que un indulto presidencial no sería posible para los cargos estatales, incluso si Castro fuera declarado culpable en un tribunal federal.