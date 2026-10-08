Estudiantes protestan vs. Bolsonaro

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RÍO DE JANEIRO.- Miles de estudiantes brasileños salieron el miércoles a las calles del centro de Río de Janeiro para protestar en contra de la posibilidad de que Flávio Bolsonaro llegue a la presidencia, después de que el candidato derechista recibió más votos que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en la primera vuelta electoral de Brasil.

Un mar de manifestantes vestidos de rojo se abrió paso entre dos plazas históricas del centro de Río mientras coreaban consignas y sostenían pancartas que hacían referencia a la soberanía y la democracia en el país sudamericano, las cuales aseguran están bajo amenaza.

"Estamos luchando por Brasil, no por Lula", afirmó Talita Amaral, de 19 años y estudiante universitaria de ciencias ambientales. Vestía una camiseta amarilla y verde de la selección brasileña de fútbol, la cual suelen usar los simpatizantes de Bolsonaro, y explicó que era un gesto destinado a recuperar los colores nacionales.

"No tenemos tiempo para estar tristes; tenemos que hacer esto, ocupar las calles, enviar mensajes en grupos de WhatsApp para tratar de convencer a la gente", añadió mientras el cántico "Olé olé olé ola, Lula Lula" resonaba en la plaza Cinelandia.

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Ni Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ni Lula obtuvieron el domingo pasado más del 50% de los votos que se requiere para llegar a la presidencia, por lo que se enfrentarán en una impredecible segunda vuelta el próximo 25 de octubre.