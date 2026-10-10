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EU adquirirá diésel ruso

Por AP

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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EU adquirirá diésel ruso
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      Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump anunció que ha alcanzado un acuerdo para adquirir diésel de Rusia, un giro sorprendente tras años de presión de Washington sobre Moscú por la guerra contra Ucrania y un intento de abordar los altos precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

      Trump se manifestó en redes sociales el viernes que cerró el acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin en una llamada telefónica en la que se esperaba que discutieran un presunto caso de peste neumónica en Rusia. En cambio, el mandatario estadounidense anunció que el Kremlin suministrará de inmediato más de 300,000 toneladas de diésel, seguidas de otras 500,000 toneladas en noviembre y 1 millón de toneladas "inmediatamente después". Moscú entregará otras 3 millones de toneladas "en un corto período" tras eso, escribió.

      Trump hizo el anuncio después de que el mes pasado firmara una amplia ley de sanciones contra Rusia con la que pretendía soportar las medidas contra la economía energética rusa y otras áreas que ayudan a financiar la guerra contra Ucrania.

      El presidente ucraniano Volodímir Zelenski calificó el anuncio como "una decisión débil de socios fuertes", según un comunicado.

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