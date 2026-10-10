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EU impone más sanciones a Corte Penal Internacional

Busca desmantelarlo por indagar sobre ese país y sus aliados

Por AP

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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EU impone más sanciones a Corte Penal Internacional
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      Washington.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump le impuso nuevas y amplias sanciones a la Corte Penal Internacional, parte de su campaña para desmantelar el tribunal por las investigaciones que hace sobre Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel. La medida provocó reproches inmediatos de diversas partes del mundo, incluso de aliados de Washington.

      El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones el viernes, luego de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza del CPI y de otros tribunales internacionales. Trump ha codiciado ese premio para sí. Funcionarios estadounidenses sostuvieron que el momento del anuncio fue pura coincidencia y que las sanciones se venían preparando desde hacía meses.

      "Prohibiremos las transacciones con esta corte rebelde, cortándoles los recursos y paralizando su capacidad de operar contra nosotros", declaró Rubio. 

      Las sanciones dejan a la corte sin acceso a servicios financieros con sede en EU, a empresas tecnológicas e incluso al uso de dólares estadounidenses. Establecen un plazo de seis meses para que las empresas y las personas en territorio estadounidense que tengan negocios con la corte cierren esas actividades.

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      El CPI, denunció la medida por considerarla un ataque al Estado de derecho y a los cimientos del orden internacional., temas que Rubio parecía haber respaldado días antes.

      "Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la corte haga aquello para lo que fue creado", manifestó el tribunal.

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