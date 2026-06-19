EU levanta el bloqueo a Irán

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Washington.- Estados Unidos levantó el jueves su bloqueo a Irán, y los barcos petroleros comenzaron a moverse libremente por el estrecho de Ormuz después de meses sin poder usarlo, luego de que entró en vigor el acuerdo tentativo para poner fin a la guerra .

El líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabjá Jamenei, respaldó negociaciones directas con Washington en una declaración leída por medios estatales. "Es evidente que las negociaciones cara a cara que se llevarán a cabo en el futuro no significarán aceptar la opinión del enemigo", declaró.

Fue la primera reacción de Jamenei al acuerdo, e indicó un cambio en el enfoque de Irán. Los sectores de línea dura, especialmente el padre de Jamenei —el líder supremo anterior— , se han opuesto desde hace tiempo a sostener conversaciones directas, especialmente después de que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y varias potencias mundiales.

El líder supremo no ha sido visto en público desde que resultó herido en un ataque cuando comenzó la guerra.

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Por otra parte, el enviado estadounidense Steve Witkoff les dijo a legisladores que Irán invitará al organismo de control nuclear de la ONU a inspeccionar sus instalaciones nucleares, y comenzará a trabajar en la identificación y el hallazgo de los sitios donde se encuentra el material enriquecido de Teherán, que se cree está enterrado bajo escombros.

Witkoff le comunicó a la dirigencia del Congreso, ya integrantes de comisiones relacionadas con la seguridad nacional, que el acuerdo que Estados Unidos alcanzó con Irán no incluye ningún acuerdo paralelo, pero que se redactó una carta adicional entre Teherán y el Organismo Internacional de Energía Atómica que extendió la invitación. Según las fuentes, en la sesión informativa Witkoff reveló la existencia de la misiva y de la invitación. Witkoff señaló que la carta dirigida al director general de la OIEA, Rafael Mariano Grossi, le permitiría llevar inspectores nucleares estadounidenses a Teherán.

Transporte marítimo

Al menos dos petroleros salieron de Irán y pasaron a través del bloqueo militar de Estados Unidos sin ser detenidos. Un sitio web de seguimiento del transporte marítimo mercantil indicó que los barcos transportaban un total combinado de 3,8 millones de barriles de crudo iraní.

Mientras tanto, medios estatales iraníes informaron que el transporte marítimo se ha "normalizado" en los puertos del sur de Irán, pero añadieron que el estrecho de Ormuz sigue supervisado y bajo el control del ejército iraní, y que transitar por la crucial vía marítima aún requiere coordinación.

Según la empresa de datos marítimos Lloyd´s List Intelligence, destacadas compañías navieras han comenzado a mover buques a través del estrecho de Ormuz desde que se firmó el acuerdo, aunque no dio datos sobre cuántos barcos han transitado por el estrecho hasta el jueves.