Explosión en edificio de Plaka Atenas deja seis muertos

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ATENAS (AP) — Los rescatistas que revisaban los escombros de un edificio que se derrumbó tras una explosión en el distrito turístico de Plaka, cerca de la Acrópolis de Atenas, recuperaron seis cuerpos el sábado, informaron las autoridades.

Víctimas y rescate tras la explosión

La televisora estatal griega ERT y otros medios locales reportaron que documentos personales y pertenencias de cuatro de las víctimas —dos hombres y dos mujeres— las identificaron como ciudadanos estadounidenses.

Se cree que la explosión registrada el viernes por la mañana fue causada por una fuga masiva de gas, indicó el alcalde de la capital griega, Haris Doukas. Agregó que edificios cercanos también sufrieron daños y fueron evacuados.

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Daños y evacuaciones en Plaka

El Departamento de Bomberos reportó que se recuperaron seis cuerpos entre los escombros de la casa de dos pisos en Plaka, la parte histórica de Atenas que se encuentra al pie de la colina de la Acrópolis, el monumento antiguo más visitado del país.

Dos mujeres resultaron heridas en un edificio contiguo en la calle Lysikratous, señalaron los bomberos.

En el operativo de búsqueda y el rescate participaron 30 bomberos y tres perros. Las autoridades investigan la causa de la explosión.

Imágenes de video tomadas en el lugar mostraban escombros esparcidos por la calle, con autos estacionados destrozados por la caída de restos. Andreas Martzaklis, residente en la zona, comentó que los rescatados por los bomberos en el edificio contiguo eran todos turistas.

El pastor de una iglesia cercana dijo que la misa del domingo se celebrará al aire libre debido a los daños en el templo.