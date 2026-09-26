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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el sábado la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en el plazo de una semana si Washington cumple ciertas condiciones.

Trump rechaza propuesta de Irán para reabrir estrecho de Ormuz

Por su parte, medios iraníes dijeron que el presidente del país ha dejado Nueva York tras la reunión de líderes mundiales en Naciones Unidas que incluyó conversaciones indirectas de Irán con Estados Unidos. Y Arabia Saudí indicó que interceptó otro misil que atribuye a los rebeldes hutíes del vecino Yemen, respaldados por Irán.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias de Oriente Medio el sábado.

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Irán ofreció esta semana reabrir el estrecho y retomar las conversaciones sobre su programa nuclear en siete días si Estados Unidos levanta su bloqueo naval a los puertos iraníes, exime de sanciones la venta de petróleo iraní y respeta un alto el fuego que incluye a Líbano.

Pero el sábado, Trump rechazó la propuesta diciendo que Irán quería llegar a un acuerdo porque estaba "perdiendo de fea forma".

"Quieren llegar a un acuerdo y creo que está bien", dijo Trump a reporteros fuera de la Casa Blanca antes de partir hacia un partido de fútbol americano universitario. "A mí también me gustaría llegar a un acuerdo. Pero ese acuerdo no es aceptable".

Irán cerró de facto el estrecho después que Estados Unidos e Israel atacaran a la República Islámica a finales de febrero, y el número de barcos que lo atraviesan ha caído significativamente debido a amenazas iraníes y ataques a embarcaciones en la vía marítima.

Medios iraníes reportan que presidente Pezeshkian dejó NY

En Irán, medios semioficiales reportaron que el presidente del país, Masoud Pezeshkian, salió Nueva York rumbo a Teherán tras la reunión anual de líderes mundiales en la ONU.

El discurso de Pezeshkian ante la asamblea respondió a la última amenaza de Trump de "aniquilar" a la República Islámica, pero concluyó afirmando que sigue abierto a la diplomacia.

Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, dijo a reporteros el viernes por la noche que, de acuerdo con la propuesta de Teherán, el estrecho de Ormuz se reabrirá y las conversaciones sobre su programa nuclear se retomarán en siete días si Estados Unidos levanta su bloqueo naval a los puertos iraníes, exime de sanciones la venta de petróleo iraní y respeta un alto el fuego que incluye a Líbano.

Presidente de Irán niega problemas de salud del líder supremo

Pezeshkian dijo a la televisora CBS que, desde su punto de vista como médico, el nuevo líder supremo del país, Moytabá Jamenei, no tiene "ningún problema de salud específico en la actualidad", pese a que no se le ha visto ni escuchado en público desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel en febrero.

La entrevista se emitirá el domingo.

En la transcripción distribuida por CBS, Pezeshkian indicó que su última reunión con Jamenei duró más de siete horas.

"Pero, por supuesto, estaba lo suficientemente sano como para poder soportar esas horas en esa situación. Desde un punto de vista médico, está completamente sano", declaró. Cuando se le preguntó si el rostro y las piernas del líder supremo se han recuperado, Pezeshkian respondió: "Sí".

El padre de Jamenei y otros familiares murieron el primer día de la guerra.

Arabia Saudí afirma que interceptó misil disparado por hutíes

El portavoz militar de Arabia Saudí, el mayor general Turki al-Malki, afirmó a primera hora del sábado que se interceptó y destruyó un misil balístico disparados por los rebeldes hutíes respaldados por Irán desde el vecino Yemen. El proyectil se lanzó hacia la ciudad suroccidental de Khamis Mushait, agregó.

The Associated Press no ha podido verificar hasta el momento la información de forma independiente. No hubo una declaración inmediata de responsabilidad, aunque a veces puede tardar días en que los hutíes emitan una.

El organismo regional que representa a los Estados árabes del golfo Pérsico, el Consejo de Cooperación del Golfo, condenó los ataques hutíes más recientes por considerarlos una "grave escalada y una amenaza para la seguridad regional" e instó a la comunidad internacional a responder.

Irak busca exenciones a sanciones de EEUU a aerolíneas iraníes

Irak señaló que está en contacto directo con Estados Unidos para lograr exenciones a las sanciones que pesan sobre aerolíneas iraníes, cuando Washington mantiene la presión económica sobre Teherán.

La oficina del primer ministro iraquí señaló que el objetivo es obtener exenciones para ciertos aeropuertos, haciendo hincapié en vuelos por razones humanitarias como tratamientos médicos, educación y peregrinaciones religiosas.

Muchos peregrinos del vecino Irán visitan lugares como Karbala y Najaf.

Trump vuelve a publicar mapa que llama "estrecho Trump" a vía marítima clave

Antes de rechazar la propuesta de Irán el sábado, Trump publicó en su plataforma Truth Social una imagen del estrecho de Ormuz rotulado como "estrecho Trump". No es la primera vez que ha intentado antagonizar a Irán de esta manera.

La Casa Blanca se limitó a afirmar el viernes que autoridades de Estados Unidos mantienen conversaciones positivas y constructivas con mediadores acerca de la guerra con Irán. A principios de semana, Irán y Estados Unidos participaron en horas de conversaciones indirectas.

Colonos israelíes toman más fuentes de agua en Cisjordania

Colonos israelíes han intensificado los esfuerzos para hacerse con el control de manantiales naturales y lugares de interés patrimonial en la Cisjordania ocupada. Los manantiales son vitales para el suministro de agua potable, el turismo y la agricultura, y son cada vez más inaccesibles para los 2,8 millones de palestinos que viven en el territorio.

En el valle del Jordán, colonos cortaron una tubería de agua hacia una aldea palestina y la redirigieron a una piscina a la que pusieron el nombre de Herodes, el rey de Judea nombrado por los romanos. Grupos israelíes de derechos humanos dicen que la medida forma parte de un esfuerzo más amplio por reclamar sitios patrimoniales.

La disputa por el acceso al agua pone el foco sobre la lucha en curso por el control de Cisjordania, donde los palestinos sufren escasez desde 1967.