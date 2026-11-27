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BANGKOK.- Las autoridades de Bangkok informaron que el jueves una explosión y un incendio en una importante instalación petrolera de la capital tailandesa dejaron al menos nueve heridos y obligaron a los residentes en las inmediaciones a evacuar brevemente la zona.

La mayoría de los heridos sufrieron quemaduras y tres personas se encontraban en estado crítico, según el Centro Médico Erawan en Bangkok. Videos publicados en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde el lugar, en un vecindario del este de Bangkok.

Una alerta enviada a los celulares de residentes en la ciudad indicó que el incidente se produjo alrededor de las 3 de la tarde y aconsejó evitar la zona. Las autoridades municipales informaron menos de una hora después de que el incendio posterior había sido extinguido.

Más tarde, las autoridades dijeron que los residentes podían regresar a sus casas, pero aconsejaron a quienes viven en un radio de 5 kilómetros de la planta que tengan cuidado con la contaminación del aire.

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El Departamento de Control de la Contaminación indicó que movilizó funcionarios para evaluar la calidad del aire y del agua en el área circundante.