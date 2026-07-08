Explosiones sacuden la capital de Siria

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DAMASCO.- Dos explosiones sacudieron a Damasco el martes mientras el presidente de Francia se reunía con su homólogo en una visita histórica, con al menos 18 personas heridas, según el Ministerio sirio del Interior.

Fue el segundo atentado en Damasco en una semana y un revés para el nuevo presidente Ahmad al-Sharaa mientras daba la bienvenida a la primera visita de un líder occidental destacado desde el derrocamiento del dictador Bashar Assad por grupos insurgentes a finales de 2024. Los nuevos gobernantes de Siria han lidiado con brotes de violencia mientras afirman el control, pero la capital había permanecido en gran medida en paz.

Emmanuel Macron estaba dentro del palacio presidencial cuando se produjeron las explosiones. Macron estaba a salvo y la reunión con Al-Sharaa continuó, indicó un funcionario del Palacio del Elíseo hablando bajo condición de anonimato para hablar sobre la seguridad de Macron.

Ningún grupo se ha atribuido el hecho.

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"Nada puede sofocar la aspiración de las mujeres y los hombres sirios de vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida", declaró Macron en X horas después. "Esta mañana me reuní con Siria en toda su diversidad. Vi dignidad, valentía y determinación".

Macron, que apoyó un papel importante al impulsar a Europa y Estados Unidos a levantar la mayoría de las sanciones contra Siria, planeaba celebrar una conferencia de prensa conjunta con su homólogo sirio antes de dirigirse a Ankara, Turquía, más tarde el martes para una cumbre de la OTAN.

Una gran columna de humo se alzaba del sitio de la explosión cerca del hotel Four Seasons, donde según medios sirios se alojaba Macron. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una furgoneta y una motocicleta en llamas y manchas de sangre en una calle concurrida cerca de la sede del Ministerio de Turismo y del Museo Nacional de Damasco.