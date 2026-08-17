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Falla nuevo cruce de migrantes a Ceuta

Por AP

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Falla nuevo cruce de migrantes a Ceuta
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      Casablanca, Marruecos.- Cientos de migrantes que intentaban llegar al enclave español de Ceuta por tierra y mar fueron detenidos por fuerzas de seguridad marroquíes, informó el domingo la televisión estatal de Marruecos, mientras las autoridades reforzaban la seguridad a lo largo de la frontera tras llamados a un nuevo cruce masivo.

      La cadena estatal marroquí Medi 1 TV indicó que 294 migrantes de África subsahariana fueron detenidos cuando intentaban entrar en Ceuta. Las autoridades también detuvieron a 61 marroquíes acusados de facilitar los intentos de migración.

      Los intentos de cruce se produjeron después de un aumento de publicaciones en redes sociales que instaban a los migrantes a dirigirse a Ceuta, una ciudad española en la costa norte de Marruecos. En respuesta, las autoridades marroquíes y españolas reforzaron la presencia de seguridad.

      El intento más reciente se produce dos semanas después de que decenas de miles de migrantes, impulsados por la pobreza, acudieran en tropel hacia Ceuta, en una de las crisis migratorias más mortíferas en la región. Al menos 90 personas murieron a ambos lados de la frontera.

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