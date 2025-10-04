logo pulso
Familia de mexicano detenido en Israel difunde mensaje envia

Carlos Pérez Osorio detenido en Israel tras misión humanitaria

Por El Universal

Octubre 04, 2025 09:15 p.m.
A
Familia de mexicano detenido en Israel difunde mensaje envia

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La familia del mexicano Carlos Pérez Osorio difundió un mensaje de su puño y letra, después de que fuera detenido por Israel cuando la Flotilla Global Sumud, de la que formaba parte, fue interceptada cuando llevaba ayuda humanitaria a Gaza.

"Familia Estoy bien, estoy fuerte y enfocado. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto. Los amo. Carlos", dice el mensaje enviado a través de la embajada de México en Israel y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Aunque la familia de Pérez Osorio, quien llevan más de 72 horas incomunicado, dijo reconocer que es su letra, mencionaron que no sabían quiénes estaban presentes cuando escribió el mensaje ni bajó que circunstancias.

"No podemos asumir que refleje su situación real", mencionaron los familiares del documentalista mexicano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Al día de hoy, Carlos continúa secuestrado tras ser interceptado en aguas internacionales y llevados por la fuerza a Israel", agregó la familia.

Mencionaron los familiares que hasta no tener contacto con él ni una fecha clara de su regreso, seguirán exigiendo respuestas y denunciando injusticias.

Tras denunciarse que activistas que formaban parte de la Flotilla Global Sumud que fue interceptada por Israel, la embajada de México da seguimiento a las seis personas mexicanas que se encuentran detenidas en Ktziot.

La SRE indicó que la embajada se mantiene en contacto con las autoridades israelíes para asegurar la salud e integridad física, así como el acceso a comida, agua, medicamentos, de las y los connacionales.

"Continúan las gestiones para que puedan salir de Israel a la brevedad posible", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Se informó además que la Cancillería realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar posibles rutas y vías de salida conjuntas y así garantizar un retorno seguro de las seis personas mexicanas.

