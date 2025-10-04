Con bloqueos sitian Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El crimen organizado nuevamente generó caos y temor en Zacatecas con bloqueos carreteros en 11 municipios al incendiar diferentes tramos viales, en cuyos hechos violentos se quemaron 37 vehículos, entre ellos, cuatro autobuses de pasajeros, lo que obligó a un fuerte dispositivo de seguridad en todas las carreteras federales.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las dos de la madrugada del viernes, inicialmente se hablaban de enfrentamientos, pero, después comenzaron a recibirse los reportes de bloqueos carreteros de manera simultánea, principalmente con la quema de camiones de carga pesada.

De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional algunos de los puntos afectados por la quema de vehículos fueron en los municipios de Sombrerete, Fresnillo, Río Grande, Concepción del Oro, Jerez, Cuauhtémoc, Calera, Villanueva, entre otros de la zona centro-norte.

Debido a que las carreteras más afectadas fueron la que conecta con San Luis Potosí y Durango, donde se quemaron los vehículos más pesados, diversas corridas de transporte público en las centrales camioneras fueron canceladas por varias horas.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal dijo que, ante estos hechos generados por el crimen organizado, Zacatecas solicitó al gobierno federal movilizar al Ejército y a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en las carreteras.

El funcionario mencionó que este tipo de bloqueos no se registraban desde hace un año y medio, y consideró que responden a una reacción de los grupos criminales por los operativos recientes de las fuerzas armadas.

Al respecto, el fiscal Cristian Camacho Osnaya precisó que sí tuvieron el reporte de una persona sin vida en Rancho Grande, municipio de Fresnillo, en la zona de los bloqueos, quien ya fue identificada y es originaria de Guadalajara, Jalisco. Se trata del chofer de un vehículo, pero, aclaró que no se encontraron signos de violencia ni tampoco murió en la quema de vehículos, por ello, se realiza la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.

También mencionó que se registraron momentos de crisis entre los pasajeros de los autobuses que fueron quemados, quienes se asustaron cuando fueron bajados de los camiones.