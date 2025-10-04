logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡VIVA EL AMOR!

CELEBRAN SU BODA; COMPARTEN FELICIDAD

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Andrea Abud Alcalde y Guillermo Acosta de los Santos unieron sus vidas por amor, a través del sacramento del matrimonio.

Este día trascendental, los novios estuvieron acompañados de sus papás: Manuel Abud y Verónica Alcalde, Guillermo Acosta y Cecilia de los Santos.

Compartieron con ellos su felicidad, sus hermanos:  Diego, Manuel Verónica y Rafael, así como familiares y amigos. 

El sacerdote les transmitió un cálido mensaje en la ceremonia religiosa que se llevó a cabo al mediodía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Les impartió el sacramento y bendijo los símbolos del matrimonio que les entregaron sus padrinos.

Así, los nuevos esposos se comprometieron a permanecer unidos por siempre.

Al finalizar la ceremonia, la selecta concurrencia los ovacionó.

Enseguida, compartieron su felicidad con sus invitados en una espléndida recepción, en la que les desearon prosperidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡VIVA EL AMOR!
¡VIVA EL AMOR!

¡VIVA EL AMOR!

SLP

Maru Bustos

CELEBRAN SU BODA; COMPARTEN FELICIDAD

GUILLERMO ARRIAGA CONQUISTA A SLP
GUILLERMO ARRIAGA CONQUISTA A SLP

GUILLERMO ARRIAGA CONQUISTA A SLP

SLP

Vanessa Cortés Colis

PRESENTÓ SU MÁS RECIENTE OBRA, “EL HOMBRE”

Llega a San Luis Potosí Texas Roadhouse
Llega a San Luis Potosí Texas Roadhouse

Llega a San Luis Potosí Texas Roadhouse

SLP

Redacción

Descubre en San Luis Potosí la calidad y sabor incomparables de los steaks y costillas de Texas Roadhouse.

¡FELIZ REENCUENTRO!
¡FELIZ REENCUENTRO!

¡FELIZ REENCUENTRO!

SLP

Maru Bustos

EX COMPAÑERAS DEL HISPANO INGLÉS