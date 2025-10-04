¡VIVA EL AMOR!
CELEBRAN SU BODA; COMPARTEN FELICIDAD
Andrea Abud Alcalde y Guillermo Acosta de los Santos unieron sus vidas por amor, a través del sacramento del matrimonio.
Este día trascendental, los novios estuvieron acompañados de sus papás: Manuel Abud y Verónica Alcalde, Guillermo Acosta y Cecilia de los Santos.
Compartieron con ellos su felicidad, sus hermanos: Diego, Manuel Verónica y Rafael, así como familiares y amigos.
El sacerdote les transmitió un cálido mensaje en la ceremonia religiosa que se llevó a cabo al mediodía.
Les impartió el sacramento y bendijo los símbolos del matrimonio que les entregaron sus padrinos.
Así, los nuevos esposos se comprometieron a permanecer unidos por siempre.
Al finalizar la ceremonia, la selecta concurrencia los ovacionó.
Enseguida, compartieron su felicidad con sus invitados en una espléndida recepción, en la que les desearon prosperidad.
