¡VIVA EL AMOR!

Andrea Abud Alcalde y Guillermo Acosta de los Santos unieron sus vidas por amor, a través del sacramento del matrimonio.

Este día trascendental, los novios estuvieron acompañados de sus papás: Manuel Abud y Verónica Alcalde, Guillermo Acosta y Cecilia de los Santos.

Compartieron con ellos su felicidad, sus hermanos: Diego, Manuel Verónica y Rafael, así como familiares y amigos.

El sacerdote les transmitió un cálido mensaje en la ceremonia religiosa que se llevó a cabo al mediodía.

Les impartió el sacramento y bendijo los símbolos del matrimonio que les entregaron sus padrinos.

Así, los nuevos esposos se comprometieron a permanecer unidos por siempre.

Al finalizar la ceremonia, la selecta concurrencia los ovacionó.

Enseguida, compartieron su felicidad con sus invitados en una espléndida recepción, en la que les desearon prosperidad.