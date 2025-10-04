En una persecución, caen dos supuestos delincuentes

Dos sujetos que traían inhibidores de señal telefónica, de las usadas en asaltos a traileros, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, a los que sorprendieron en el municipio de Villa de Arriaga en donde pretendieron darse a la fuga.

Según los hechos, los agentes policiales realizaban recorridos de seguridad en el citado municipio cuando vieron a dos sujetos que andaban en forma sospechosa a bordo de una camioneta tipo Jeep color gris, por lo que determinaron marcarles el alto.

No obstante, los sujetos metieron más velocidad a su vehículo tratando de escapar y así se inició una leve persecución para finalmente los agentes darles alcance.

En la inspección realizada, dentro de la unidad los policías encontraron cinco inhibidores de señal celular, con los que posiblemente interfieren o alteran las vías de telecomunicaciones durante los asaltos a transportistas.

Ante estos hechos, Josué “N” de 20 años, quien tiene antecedentes criminales por probables delitos contra la salud, fue detenido junto a Pedro “N” de 31 años, ambos también son investigados por su posible participación en asaltos a tralieros en la zona, principalmente en la autopista de cuota en el tramo La Pila-Villa de Arriaga.

Finalmente los dos sujetos fueron remitidos ante la Fiscalía General de la República para que se les defina su situación legal por el delito de ataques contra las vías de comunicación y lo que les resulte.