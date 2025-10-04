logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

En una persecución, caen dos supuestos delincuentes

Traían en su poder cinco inhibidores de señal telefónica

Por Redacción

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
En una persecución, caen dos supuestos delincuentes

Dos sujetos que traían inhibidores de señal telefónica, de las usadas en asaltos a traileros, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, a los que sorprendieron en el municipio de Villa de Arriaga en donde pretendieron darse a la fuga.

Según los hechos, los agentes policiales realizaban recorridos de seguridad en el citado municipio cuando vieron a dos sujetos que andaban en forma sospechosa a bordo de una camioneta tipo Jeep color gris, por lo que determinaron marcarles el alto.

No obstante, los sujetos metieron más velocidad a su vehículo tratando de escapar y así se inició una leve persecución para finalmente los agentes darles alcance.

En la inspección realizada, dentro de la unidad los policías encontraron cinco inhibidores de señal celular, con los que posiblemente interfieren o alteran las vías de telecomunicaciones durante los asaltos a transportistas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante estos hechos, Josué “N” de 20 años, quien tiene antecedentes criminales por probables delitos contra la salud, fue detenido junto a Pedro “N” de 31 años, ambos también son investigados por su posible participación en asaltos a tralieros en la zona, principalmente en la autopista de cuota en el tramo La Pila-Villa de Arriaga. 

Finalmente los dos sujetos fueron remitidos ante la Fiscalía General de la República para que se les defina su situación legal por el delito de ataques contra las vías de comunicación y lo que les resulte. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Encierran a individuos por violencia familiar
Encierran a individuos por violencia familiar

Encierran a individuos por violencia familiar

SLP

Redacción

Detienen a “narcos” en operativos de Sta. María y Cerritos
Detienen a “narcos” en operativos de Sta. María y Cerritos

Detienen a “narcos” en operativos de Sta. María y Cerritos

SLP

Redacción

Les aseguraron marihuana y cristal que andaban vendiendo en la zona

Recuperan camioneta gasera recién hurtada
Recuperan camioneta gasera recién hurtada

Recuperan camioneta gasera recién hurtada

SLP

Redacción

Motociclista traía unidad con reporte de robo
Motociclista traía unidad con reporte de robo

Motociclista traía unidad con reporte de robo

SLP

Redacción