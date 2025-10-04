logo pulso
Muere joven al intentar huir de sus captores

Se lanzó a un barranco en la avenida Salk y el Eje 122, de donde lo sacaron sin vida

Por Redacción

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
Muere joven al intentar huir de sus captores

Un joven de 20 años de edad que fue “levantado” por cuatro menores de edad, murió en un barranco a donde presuntamente se aventó al tratar de escapar cuando lo llevaban a bordo de un automóvil, los presuntos fueron capturados posteriormente por agentes de la Guardia Civil Estatal que atendieron el llamado de auxilio. 

Según los hechos, inicialmente los agentes de la Guardia Civil Estatal atendieron un reporte recibido a través del sistema de emergencias 911, relacionado con la privación ilegal de la libertad de un

hombre en el fraccionamiento El Aguaje, en el sur la capital potosina, procediendo a detener a cuatro presuntos implicados.

Los menores detenidos, levantaron al sujeto de 20 años de edad y lo subieron a un vehículo color gris, por lo que al generase la alerta se implementó un operativo de búsqueda y localización, logrando ubicar un automóvil Mazda en la calle Prolongación Salk y Eje 122.

En el lugar, fueron detenidos los presuntos junto con un arma de balines con apariencia de arma de fuego, la que utilizaron para amenazar a la víctima, la cual ya no se encontraba dentro del vehículo y se amplió el operativo de búsqueda.

Fue así que fue localizada en el fondo de un barranco, a donde se lanzó para huir de sus captores, presentaba diversas lesiones y minutos más tarde se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Los cuatro menores detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, como probables responsables de la privación ilegal de la libertad y las lesiones ocasionadas a la víctima.

