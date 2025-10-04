logo pulso
Estado

Irrumpe Tecmol en evento del DIF

Reconocen trabajo de Comités de Desayunos escolares

Por Redacción

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Irrumpe Tecmol en evento del DIF

CIUDAD VALLES.- El DIF estatal realizó una reunión con Comités de Desayunos Escolares y apareció el excandidato José Luis Romero Calzada para hablar con los concurrentes.

Rebeca Robledo González, la delegada del DIF en la Huasteca citó a los miembros de los comités de Desayunos de las escuelas que cubre esta paramunicipal, para reconocerles su trabajo de intermediación y de gestión en sus escuelas para la llegada de los alimentos especiales para los niños.

Sin embargo, en el evento, que fue programado a las 10 de la mañana en el teatro del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, arribó el excandidato y beneficiario de miles de despensas de parte de Sedesore, José Luis Romero Calzada “Tecmol” y dirigió unas palabras a las asistentes. Poco después se fue del lugar.

En Valles, se entregan poco más de cinco mil apoyos alimentarios.

