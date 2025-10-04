Hallan a una persona sin vida en el hotel María Dolores

La mañana de este sábado fue localizada una persona sin vida dentro del hotel María Dolores, en la habitación 170-B, ubicado al sur de la capital potosina.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal acudieron al lugar como primeros respondientes, tras recibir el reporte a los números de emergencia.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para su trámite legal.

Hasta el momento no se han revelado datos sobre la identidad de la persona ni las posibles causas del fallecimiento.

