Hallan inconsciente a un menor extraviado

En intervención oportuna de oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se pudo localizar y brindar auxilio a un menor de 14 años, quien era buscado por sus familiares desde el pasado 1 de octubre.

El hallazgo se registró tras un reporte ciudadano en la colonia Compostela, ubicada al norte de la ciudad, donde se alertaba sobre la presencia de un adolescente inconsciente en la vía pública. De inmediato, los elementos municipales acudieron a las calles Montellano y Josefa Ortiz de Domínguez, donde confirmaron que se trataba del menor con ficha de búsqueda activa.

En el lugar se presentó la madre del joven, quien acreditó el lazo familiar y confirmó la no localización de su hijo desde el pasado miércoles.

Los oficiales coordinaron el arribo de servicios médicos y aseguraron el traslado del menor a un hospital para recibir la atención correspondiente.

De acuerdo con testigos, el adolescente habría permanecido en un edificio en construcción, donde presuntamente fue agredido por un hombre cuya identidad aún se desconoce.

Vecinos informaron también que en el mismo sitio fue ubicada previamente una niña de 12 años, también con Alerta Ámber activa, quien ya había sido entregada a sus familiares.