Familia de mexicano muerto en operativo ICE en Chicago presenta demanda

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Familia de un mexicano abatido a tiros por un agente de control migratorio en el área de Chicago el año pasado emprendió el jueves acciones legales para demandar al gobierno por un tiroteo que, según alega, fue ilegal y pudo evitarse.

Reclamo legal por tiroteo ilegal en operativo ICE

Silverio Villegas González, de 38 años y quien vivió 18 años en Estados Unidos, recibió un disparo mortal el otoño pasado por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quien detuvo su auto durante la "Operación Midway Blitz", la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump en Chicago.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo inicialmente que el agente fue arrastrado por el vehículo de Villegas y luego le disparó en defensa propia. Un informe del forense determinó que Villegas recibió un disparo por la espalda, a corta distancia.

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"Este horrible tiroteo fue ilegal y totalmente evitable", escribieron los abogados en el reclamo.

El reclamo solicita una compensación y otorga al gobierno federal seis meses para responder antes de que pueda presentarse una demanda. Llega días después de que abogados presentaran una demanda contra el DHS en nombre de Marimar Martinez, quien sobrevivió tras recibir cinco disparos estando en su auto por parte de un agente migratorio en Chicago, menos de un mes después de la muerte de Villegas. Un análisis independiente del tiroteo concluyó que el agente le disparó por la espalda a Martinez, lo que contradice sus declaraciones al FBI de que temía que la mujer fuera a atropellarlo, según los abogados de Martinez.

La ley federal no permite presentar demandas contra agentes individuales.

Jonathan Manes, abogado de la familia de Villegas, declinó compartir el monto de la compensación que buscan, pero dijo a The Associated Press que planean pedir al juez "una suma muy grande por daños y perjuicios en el juicio".

"La manera en que el gobierno ha intentado de forma automática difamar a Silverio y decir que estuvo justificado no nos sugiere que vayan a estar dispuestos a llegar a un acuerdo", señaló Manes. "Esperamos que, dentro de seis meses, estemos en un tribunal federal donde el gobierno tenga que responder por esto, donde pueda salir a la luz la verdad".

Investigación y detalles del tiroteo

La Policía Estatal de Illinois anunció una investigación sobre el tiroteo en mayo.

Villegas, el cocinero de un restaurante local, acababa de dejar a sus dos hijos pequeños en la escuela y la guardería la mañana del 12 de septiembre de 2025, en el suburbio de Franklin Park, cerca de Chicago, cuando agentes del ICE colocaron su Jeep delante de su auto, según el reclamo.

Mientras los dos agentes estaban a cada lado de su auto, apoyados en los marcos de las ventanillas, Villegas retrocedió unos 15 metros (50 pies) y comenzó a alejarse hacia el carril de circulación. Un video de vigilancia captó el sonido de los disparos mientras un agente perseguía el auto, que se estrelló contra un camión de reparto estacionado. El conductor del camión llamó al 911, y Villegas fue declarado muerto en un hospital aproximadamente una hora después.

Un médico forense determinó que Villegas recibió un disparo hacia abajo, desde la parte posterior del cuello. "Por lo tanto, el agente del ICE estaba de pie del lado del conductor del vehículo de Silverio cuando efectuó el disparo mortal, ejecutando de hecho, a Silverio a corta distancia", escribieron los abogados en la queja.

Inmediatamente después del tiroteo, el DHS dijo en un comunicado de prensa que Villegas estaba en Estados Unidos de manera ilegal y que había arrastrado al agente con su auto mientras intentaba huir. El comunicado indicó que el agente resultó gravemente herido y que actuó "temiendo por su vida".

El agente dijo a los policías que acudieron al tiroteo que sus lesiones "no eran nada graves", según imágenes de cámaras corporales policiales obtenidas previamente por la AP.

Los abogados escribieron en el reclamo que el agente no estaba en la trayectoria del vehículo y que eligió sujetarse de las ventanillas.

Villegas no tenía "antecedentes penales y solo unas pocas infracciones de tránsito menores", añadió.

El DHS no ha identificado al agente. Ninguno de los agentes del ICE llevaba cámaras corporales cuando Villegas recibió el disparo. El Departamento no respondió a una solicitud de comentarios. No queda claro si el DHS recibió ya el reclamo.

Martinez y Villegas están entre un número creciente de personas que han recibido disparos dentro de sus autos por parte de agentes federales en todo el país, en medio de las redadas de control migratorio del gobierno de Trump. El DHS ha justificado los tiroteos como actos de defensa propia frente a personas que usan sus vehículos como armas.