logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Riña en penal de Mazatlán deja seis muertos y 15 heridos

Elementos de la Guardia Nacional y Ejército reforzaron la seguridad tras detonaciones de armas en el penal de Mazatlán.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 05:00 p.m.
A
Riña en penal de Mazatlán deja seis muertos y 15 heridos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CULIACÁN, Sin., octubre 8 (EL UNIVERSAL).- En una riña entre internos en el centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, donde hubo detonaciones de armas de fuego, presuntamente dejó un saldo de seis personas muertas y 15 heridos, los cuales fueron trasladados en diez ambulancias que salieron escoltadas por fuerzas federales.

      Guardia Nacional y policía estatal controlan la situación

      Las detonaciones de armas de fuego activaron las alertas, por lo que elementos de la policía estatal preventiva y de la unidad especializada de revisión de reclusorios de la Guardia Nacional, con un sobrevuelo de un helicóptero de la Marina ingresaron para controlar la situación.

      Seguridad reforzada y reacción de familiares

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el exterior del centro penitenciario, elementos del Ejército y la Guardia Nacional fortaleció la seguridad, mientras familiares de internos que se enteraron de eventos de violencia en el interior, donde se escucharon disparos, buscaron tener contacto con custodios o directivos para conocer la situación que se conoce.

      Los datos sobre el número de seis presuntos internos muertos fueron filtrados por autoridades de seguridad a familiares igual del número de 15 heridos que fueron sacados en ambulancias de la Cruz Roja, para ser llevados a hospitales, sin que se conozca su ubicación.

      Pese a que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha emitido un reporte oficial de lo que sucedió en este reclusorio y el número oficial de víctimas que se tienen, los datos de los sucesos que se presentaron en el interior son deslizados por personal de seguridad, sin revelar las identidades de las víctimas de la violencia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Riña en penal de Mazatlán deja seis muertos y 15 heridos
      Riña en penal de Mazatlán deja seis muertos y 15 heridos

      Riña en penal de Mazatlán deja seis muertos y 15 heridos

      SLP

      El Universal

      Elementos de la Guardia Nacional y Ejército reforzaron la seguridad tras detonaciones de armas en el penal de Mazatlán.

      Edomex actualiza costos de licencias conducir tipos A, C y E
      Edomex actualiza costos de licencias conducir tipos A, C y E

      Edomex actualiza costos de licencias conducir tipos A, C y E

      SLP

      El Universal

      El trámite requiere agendar cita y presentar documentos oficiales para obtener la licencia.

      Harfuch comparece en San Lázaro en reunión privada
      Harfuch comparece en San Lázaro en reunión privada

      Harfuch comparece en San Lázaro en reunión privada

      SLP

      El Universal

      La reunión privada se centró en fortalecer la seguridad pública en México.

      Instalación, gas y limpieza: la rutina que los técnicos de aire acondicionado recomiendan cada año
      Instalación, gas y limpieza: la rutina que los técnicos de aire acondicionado recomiendan cada año

      Instalación, gas y limpieza: la rutina que los técnicos de aire acondicionado recomiendan cada año

      SLP

      Redacción

      La falta de mantenimiento anual en aire acondicionado provoca fallas y reduce su vida útil.