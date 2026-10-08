Riña en penal de Mazatlán deja seis muertos y 15 heridos

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CULIACÁN, Sin., octubre 8 (EL UNIVERSAL).- En una riña entre internos en el centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, donde hubo detonaciones de armas de fuego, presuntamente dejó un saldo de seis personas muertas y 15 heridos, los cuales fueron trasladados en diez ambulancias que salieron escoltadas por fuerzas federales.

Guardia Nacional y policía estatal controlan la situación

Las detonaciones de armas de fuego activaron las alertas, por lo que elementos de la policía estatal preventiva y de la unidad especializada de revisión de reclusorios de la Guardia Nacional, con un sobrevuelo de un helicóptero de la Marina ingresaron para controlar la situación.

Seguridad reforzada y reacción de familiares

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En el exterior del centro penitenciario, elementos del Ejército y la Guardia Nacional fortaleció la seguridad, mientras familiares de internos que se enteraron de eventos de violencia en el interior, donde se escucharon disparos, buscaron tener contacto con custodios o directivos para conocer la situación que se conoce.

Los datos sobre el número de seis presuntos internos muertos fueron filtrados por autoridades de seguridad a familiares igual del número de 15 heridos que fueron sacados en ambulancias de la Cruz Roja, para ser llevados a hospitales, sin que se conozca su ubicación.

Pese a que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha emitido un reporte oficial de lo que sucedió en este reclusorio y el número oficial de víctimas que se tienen, los datos de los sucesos que se presentaron en el interior son deslizados por personal de seguridad, sin revelar las identidades de las víctimas de la violencia.