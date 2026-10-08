Marco Rubio niega hostilidad en llamado a gasto OTAN en Portugal

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La presión de Estados Unidos sobre los aliados de la OTAN para que aumenten su gasto en defensa "no es algo hostil", dijo el jueves el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, pero reiteró que el gobierno del presidente Donald Trump quiere que la alianza militar sea un elemento de disuasión más fuerte contra las amenazas.

Rubio dijo a los periodistas durante una visita a Portugal, país que forma parte de la alianza militar, que "cuanto más fuertes sean los miembros de la OTAN, más fuerte será la OTAN, más fuertes serán las alianzas y más fuerte será la disuasión".

El presidente Trump desde hace tiempo ha arremetido contra los aliados de la OTAN por destinar poco de sus presupuestos nacionales en defensa, dejando que Estados Unidos cargue con lo que él dice que es una carga injusta. Sin embargo, algunos miembros de la alianza de 32 países han sido reacios a desviar fondos de otras políticas gubernamentales.

"A veces la gente ve este llamado a invertir más en defensa como algo hostil", dijo Rubio. "No es algo hostil".

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El funcionario, quien estaba en Portugal en el último tramo de una gira por tres países aliados de la OTAN que también incluyó Islandia y Grecia, reconoció que algunos miembros más pequeños de la organización, como Portugal, tienen dificultades para encontrar los fondos para grandes proyectos militares.

"Cada país es de un tamaño y una proporción diferentes. Algunos países pueden contribuir más que otros, pero cada país en la OTAN necesita ser tan fuerte como sea posible", dijo Rubio en una conferencia de prensa en Lisboa.

Marco Rubio sobre la importancia del gasto en defensa para la OTAN

Señaló el peligro de que la guerra en Ucrania, tras la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, traspase las fronteras ucranianas. Un aparente estancamiento en Ucrania podría provocar una escalada militar en Europa, dijo.

"Esa escalada podría terminar siendo una campaña de sabotaje en países vecinos que son miembros de la OTAN", dijo. Eso podría "convertir rápidamente lo que es una guerra entre dos países en un conflicto regional mucho más amplio y mucho más peligroso".

Funcionarios europeos han acusado a Moscú de una campaña de sabotaje y perturbación destinada a socavar el apoyo a Kiev y desestabilizar a las naciones europeas.

Rubio también dijo que el gobierno de Trump seguirá intentando facilitar una solución negociada a la guerra, pero que ha sido difícil.

"Hemos intentado, seguiremos intentando, pero tampoco vamos a invertir en procesos inútiles si no podemos avanzar", dijo, después de que nuevos ataques rusos en el este de Ucrania mataran a 30 personas.

Cooperación militar entre Portugal y Estados Unidos

Mientras tanto, Rubio también elogió los esfuerzos de Portugal para cumplir el objetivo de la OTAN en materia de gasto en defensa.

Portugal, un país de menos de 11 millones de habitantes, gasta apenas un poco más del 2% de su PIB en defensa, según la OTAN. El gobierno afirma que planea aumentar el gasto en defensa a alrededor del 3%, incluidas inversiones de doble uso en infraestructura civil.

Eso todavía lo deja por debajo del 5% del PIB reservado para el gasto en defensa que Trump ha exigido y que requiere una inversión a una escala sin precedentes en Europa.

El ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, dijo en la conferencia de prensa que su país considera su relación con Estados Unidos como "fundamental".

Portugal proporcionó apoyo para las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán al permitir que Estados Unidos utilice la base aérea de Lajes Field en las islas Azores de Portugal, en el Atlántico medio, que está estratégicamente ubicada para vuelos militares de reabastecimiento de combustible.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene desde hace tiempo una base allí en virtud de un acuerdo con Portugal. A diferencia de la vecina España, donde el presidente Pedro Sánchez, un socialista, se negó a permitir que el ejército estadounidense utilizara bases españolas para organizar operaciones destinadas a ataques contra Irán, el gobierno portugués de centroderecha concedió a Washington una "aprobación condicional" para usar Lajes Field.

"Portugal es un gran aliado, un aliado muy cooperativo de Estados Unidos y un país con el que ya tenemos una relación sólida y en crecimiento. Y visitamos estos países para reforzar esos lazos", declaró Rubio antes de llegar a Lisboa. "Ése es el propósito del viaje".

Sin embargo, algunos partidos políticos portugueses rechazaron la decisión de permitir que Estados Unidos utilizara la base aérea en las islas Azores. Tras una queja formal presentada por el Bloque de Izquierda, un pequeño partido político, la fiscalía general del país indicó la semana pasada que está investigando si el uso de la base de Lajes Field fue legal.

Rubio viajó a Portugal un día después de pronunciar un discurso en Atenas, donde instó a los países europeos a salvar la civilización occidental defendiendo los valores y las tradiciones de la antigua Grecia.