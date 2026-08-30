Familias buscan a cientos tras la riada en Nepal

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Nuwakot, Nepal.- Mientras los trabajos de rescate en comunidades sepultadas por las catastróficas inundaciones repentinas en la frontera entre Nepal y China entraban el sábado en su cuarto día, las autoridades continuaban encontrando sobrevivientes y llevándolos a zonas seguras.

En los centros de ayuda, quienes llegan se cruzan con las familias que esperan ansiosas noticias de sus seres queridos, mientras la cifra de muertos y el número de personas en desfile desconocido sigue aumentando.

Después de que las autoridades nepalíes actualizaran sus cifras el sábado, el saldo conjunto en Nepal y Tíbet ascendía a 676 muertos y casi 3,000 desaparecidos. Funcionarios chinos han reportado siete decesos y más de 550 desaparecidos, mientras la agencia de desastres de Nepal dijo que la cifra de muertos había subido a 669, con 2,426 personas desaparecidas. Hasta ahora, más de 3.700 personas han sido rescatadas en Nepal.

En Nuwakot, uno de los distritos nepalíes devastados por las inundaciones, llegaron helicópteros cargados con cajas y bolsas de ayuda, con ropa, fideos instantáneos, galletas saladas y arroz. Otros regresan de las zonas afectadas llevando sobrevivientes.

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Un hombre mayor lo ayudó a bajar con cuidado de un helicóptero, mientras un soldado cargaba a una mujer mayor a la espalda hasta una carpa médica. La mayoría llegaba sin nada excepto las prendas que vestían.

Pierden la esperanza

En Katmandú, la capital de Nepal, familiares y amigos se congregaron a primera hora de la mañana en el exterior del principal hospital gubernamental, buscando desesperadamente noticias de sus seres queridos todavía desaparecidos.

Muchos iban de un lado a otro entre el mostrador de ayuda y el tablero de avisos del centro, aferrándose a fotografías y revisando listas de pacientes heridos con la esperanza de encontrarlos.

En el distrito de Nuwakot, personal militar pegó con cinta a una pared de hojas de papel con listas de decenas de personas desaparecidas en un centro de ayuda, lo que llevó a las familias a agolparse alrededor.

Algunos revisaban los listados de desaparecidos y muertos, tomaban fotos y se secaban las lágrimas mientras buscaban entre los nombres.

Mientras, las labores de búsqueda y rescate continuaron en varios puntos de Nepal y del Tíbet chino, incluidos el Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1 en el distrito nepalí de Rasuwa y el cruce fronterizo de Gyirong, gravemente dañado, del lado chino.

El portavoz del ejército de Nepal, el general de brigada Raja Ram Basnet, apuntó que las labores de rescate continuarían en la obra hidroeléctrica, donde las autoridades creen que más de 100 personas están atrapadas en un túnel lleno de lodo espeso.

Los rescatistas se han mantenido en máxima alerta, ante la posibilidad de más inundaciones provenientes de un nuevo lago que se formó en lo alto de las montañas del Himalaya tras las inundaciones iniciales del pasado miércoles.