FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FIFA responde a Trump por seguridad en sedes del Mundial 2026

El organismo rector del fútbol mundial emite comunicado tras las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de cambiar sedes por seguridad.

Por El Universal

Octubre 17, 2025 04:53 p.m.
Gianni Infantino / Foto: Archivo

Gianni Infantino / Foto: Archivo

Tras la posibilidad de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quitara una ciudad como sede del Mundial de 2026 por presuntos temas de seguridad, la FIFA lanzó un comunicado en el que respondió ante la problemática.

"Si percibo condiciones inseguras, llamo a Gianni (Infantino) que es fenomenal y le digo: ´Movámoslo a otra sede´, y él lo hace... No le gustaría hacerlo, pero lo haría con mucha facilidad", dijo Trump en días recientes.

¿Qué dijo la FIFA?

El máximo organismo del futbol, encargada de la justa mundialista del próximo año, se pronunció al respecto de la seguridad de las ciudades que serán sedes brindando sus estadios para la Copa del Mundo de 2026.

"La seguridad es la máxima prioridad en todos los eventos de la FIFA a nivel mundial. Obviamente, la seguridad es responsabilidad de los gobiernos, quienes deciden qué es lo mejor para la seguridad pública.

"Esperamos que cada una de nuestras 16 ciudades anfitrionas esté preparada para albergar con éxito y cumplir con todos los requisitos necesarios", declaró la FIFA, a menos de un año de que dé comienzo el Mundial de 2026, que además de Estados Unidos, tendrá lugar en México y Canadá.

