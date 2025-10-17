Acuerdan Trump y Putin otro encuentro

Washington/Moscú.- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, acordaron este jueves durante una llamada telefónica mantener una segunda reunión para negociar el fin de la guerra de Ucrania que se celebrará en Budapest, Hungría y para la que todavía no hay una fecha concreta.

La conversación telefónica, la séptima desde enero, tuvo lugar en la víspera de que Trump reciba en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en medio de advertencias del Kremlin para que Washington no entregue misiles Tomahawk a Kiev.

Trump y Putin se reunieron el pasado 15 de agosto en Alaska para una cumbre en la que no se concretaron pasos para poner fin a las hostilidades en Ucrania y que fue considerada un éxito diplomático para el Kremlin.

En las últimas semanas, el líder estadounidense volvió a expresar su frustración por la negativa de Putin a detener los combates e incluso alentó a Ucrania a seguir la guerra hasta derrotar a Rusia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La llamada telefónica, sin embargo, sirvió para buscar un nuevo acercamiento y ambos acordaron verse próximamente en la capital de Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orbán, es un estrecho aliado tanto de Trump como de Putin.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania”, apuntó el líder estadounidense en su red social, Truth Social.

Reunión con Zelenski

Trump recibirá este viernes por tercera vez a Zelenski en la Casa Blanca, días después de haber sugerido que planea entregar a Ucrania misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro estratégico de Washington para aumentar la presión sobre Moscú.

Durante la llamada, Putin remarcó que “los Tomahawk no cambiarán la situación en el campo de batalla, pero dañarán considerablemente” las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, dijo el asesor del Kremlin.

El propio Trump recordó en su mensaje de Truth Social que se reunirá en el Despacho Oval con Zelenski y avanzó que ambos hablarán de la conversación con Putin “y de mucho más”.

“Creo que la conversación telefónica de hoy ha servido para dar un gran paso adelante”, concluyó Trump.