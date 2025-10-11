logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Filipinas, sacudida por potentes sismos

Por EFE

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Filipinas, sacudida por potentes sismos

Manila, Filipinas.- Al menos siete personas han fallecido este viernes después de que dos terremotos, un primero de magnitud 7.4 y otro unas diez horas después de 6.7, sacudieran este viernes la isla meridional filipina de Mindanao y provocaran la activación de la alerta de tsunami.

Responsables de la Oficina de Defensa Civil de la región de Davao (Mindanao) indicaron que al menos siete personas han fallecido por los temblores, tres de ellas tras un deslizamiento de tierra que también causó diez heridos.

Los fuertes terremotos tuvieron lugar este viernes al este de la isla de Mindanao, de unos 26 millones de habitantes, al sur del archipiélago del Sudeste Asiático.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) activó la alerta de tsunami por este nuevo temblor, como ya hizo con el primero de 7,4, que luego retiró y que entonces también alcanzaba a Indonesia y al archipiélago de Palau.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El centro informó al levantar la alerta de que se habían registrado olas de apenas 19 centímetros por encima del nivel de la marea tras el temblor, cuando en principio se contemplaba que pudieran llegar a los 3 metros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estalla planta de explosivos en EU
Estalla planta de explosivos en EU

Estalla planta de explosivos en EU

SLP

AP

Se reportan 19 desaparecidos, que se teme hayan muerto

Trump agradece por la dedicatoria
Trump agradece por la dedicatoria

Trump agradece por la dedicatoria

SLP

EFE

Machado dedicó el premio al presidente de EU

Norcorea exhibe su nuevo misil
Norcorea exhibe su nuevo misil

Norcorea exhibe su nuevo misil

SLP

AP

Vuelven miles de palestinos a Gaza en ruinas
Vuelven miles de palestinos a Gaza en ruinas

Vuelven miles de palestinos a Gaza en ruinas

SLP

AP

Entra en vigor el alto al fuego en la Franja; los rehenes serían liberados en los próximos días