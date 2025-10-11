Filipinas, sacudida por potentes sismos

Manila, Filipinas.- Al menos siete personas han fallecido este viernes después de que dos terremotos, un primero de magnitud 7.4 y otro unas diez horas después de 6.7, sacudieran este viernes la isla meridional filipina de Mindanao y provocaran la activación de la alerta de tsunami.

Responsables de la Oficina de Defensa Civil de la región de Davao (Mindanao) indicaron que al menos siete personas han fallecido por los temblores, tres de ellas tras un deslizamiento de tierra que también causó diez heridos.

Los fuertes terremotos tuvieron lugar este viernes al este de la isla de Mindanao, de unos 26 millones de habitantes, al sur del archipiélago del Sudeste Asiático.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) activó la alerta de tsunami por este nuevo temblor, como ya hizo con el primero de 7,4, que luego retiró y que entonces también alcanzaba a Indonesia y al archipiélago de Palau.

El centro informó al levantar la alerta de que se habían registrado olas de apenas 19 centímetros por encima del nivel de la marea tras el temblor, cuando en principio se contemplaba que pudieran llegar a los 3 metros.