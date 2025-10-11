Vuelven miles de palestinos a Gaza en ruinas

Wadi Gaza, Franja de Gaza.- Decenas de millas de palestinos se dirigieron el viernes de regreso al norte de la Franja de Gaza, que ha enfrentado una fuerte destrucción, mientras entraba en vigor un alto el fuego mediado por Estados Unidos, el cual generó esperanzas de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás. Se prevé que todos los rehenes restantes sean liberados en los próximos días.

Persisten preguntas sobre quién gobernará Gaza a medida que las tropas israelíes se retirarán gradualmente y si Hamás se desarmará, como lo exige el plan de alto el fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien terminó unilateralmente un alto fuego en marzo, insinuó que Israel podría renovar su ofensiva si Hamás no depone las armas.

El ejército confirmó el inicio del alto el fuego el viernes, y los 48 rehenes restantes, de los cuales se cree que alrededor de 20 siguen vivos, serán liberados para el lunes.

Mientras tanto, las Naciones Unidas recibieron la autorización de Israel para comenzar a entregar una mayor cantidad de ayuda a Gaza a partir del domingo, dijo un funcionario de la ONU que declaró bajo condición de anonimato para revelar detalles que aún no se han hecho públicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un flujo constante de personas, la gran mayoría a pie, se agolpó en una carretera costera en el centro de la Franja de Gaza, dirigiéndose al norte para ver qué podría quedar de sus hogares. Fue una repetición de las escenas emotivas que se produjeron en enero, en un alto el fuego anterior. Otras personas se dirigieron a diferentes partes del territorio palestino en el sur.

La destrucción que encuentran esta vez será aún mayor, después de que, en las últimas semanas, Israel librara una nueva ofensiva en la Ciudad de Gaza, situada en el norte. El ejército bombardeó edificios altos y destruyó hogares en lo que, dijo, fue un intento de destruir la infraestructura militar restante de Hamás.

Los palestinos han expresado su alivio por el posible fin de la guerra, lo cual se ha visto atenuado por su preocupación por el futuro y el persistente dolor por la asombrosa escalada de muerte y destrucción.

En la ciudad sureña de Jan Yunis, cientos de palestinos que regresaron a sus hogares encontraron edificios destrozados, escombros y destrucción tras la retirada de las tropas israelíes.

“No quedaba nada. Solo unas pocas ropas, pedazos de madera y ollas”, dijo Fatma Radwan, quien fue desplazada de Jan Yunis. La gente aún trataba de recuperar cuerpos de debajo de los escombros, agregó.

Muchos edificios fueron arrasados, y ninguno estaba intacto, mientras la gente regresaba a buscar sus pertenencias. Hani Omran, quien también fue desplazado de Jan Yunis, dijo: “Llegamos a un lugar que es irreconocible... La destrucción está por todas partes”.