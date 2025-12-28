Firman Tailandia y Camboya otro acuerdo de paz

Bangkok, Tailandia.- Tailandia y Camboya anunciaron el sábado la firma de un alto al fuego que pone fin a semanas de combates armados a lo largo de su frontera compartida debido a reclamos territoriales.

Además de poner fin a los combates, el acuerdo exige el fin de las movilizaciones de ambas partes militares y el respeto de los espacios aéreos.

Otra cláusula importante exige que —"después de que el alto el fuego se haya mantenido en su totalidad durante 72 horas"— Tailandia repatrie a 18 soldados camboyanos que ha mantenido como prisioneros desde sus enfrentamientos anteriores en julio pasado.

Los ministros de Defensa de ambos países, Tea Seiha de Camboya y Nattaphon Narkphanit de Tailandia, firmaron el acuerdo en un puesto de control fronterizo después de que funcionarios de menor nivel sostuvieron tres días de reuniones como parte del ya establecido Comité General de Fronteras.

El acuerdo declara que ambas partes se comprometen al pacto de alto el fuego anterior que puso fin a cinco días de combates en julio pasado ya los acuerdos de seguimiento. Además, incluye compromisos con 16 medidas de desescalada.

El alto fuego de julio pasado fue mediado por Malasia e impulsado por la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con retirar privilegios comerciales a menos que ambas naciones concretaran un acuerdo. El pacto se formalizó durante una reunión celebrada en octubre, a la que asistió Trump.