Karoline Leavitt, exsecretaria de prensa de Trump, se une a Fox News

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Karoline Leavitt, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, ya encontró su próximo capítulo: estará en Fox News. Se desempeñará como colaboradora al aire a partir del 1 de noviembre, informó la cadena el lunes.

Karoline Leavitt se une a Fox News como colaboradora

"La experiencia de primera mano de Karoline en la Casa Blanca y en la campaña presidencial le da una comprensión distintiva del panorama político actual", comentó la directora general de la cadena, Suzanne Scott.

Por su parte, Leavitt, en el mismo comunicado, manifestó que esperaba con entusiasmo "aportar mi perspectiva única a partir de mi experiencia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, junto con la misma energía y franqueza que definieron mi gestión, a los millones de espectadores de Fox en sus múltiples plataformas".

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Leavitt, que ahora tiene 29 años, fue la persona más joven en ocupar el cargo de secretaria de prensa. Cuando se fue a finales de agosto, el presidente Donald Trump la describió como una de sus "asesoras de mayor confianza". En ese momento, ella dijo que quería pasar más tiempo con sus dos hijos. Viviana, la niña, nació en mayo, y además tiene un niño de dos años.

Relación entre Trump y Fox News en medio de tensiones recientes

Ella no es la primera secretaria de prensa de la Casa Blanca en incorporarse a Fox. Kayleigh McEnany se unió en 2021 y sigue en la cadena. Y Dana Perino, exsecretaria de prensa del presidente George W. Bush, es comentarista política en la cadena.

Trump ha contratado a varias figuras de Fox News para puestos clave en su propia administración, entre ellas, al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Trump, mientras tanto, tiene una relación cada vez más espinosa con la cadena, cuyos comentaristas clave durante mucho tiempo le han dado una cobertura favorable. Ha expresado frustración con las decisiones de cobertura de Fox, la más reciente el domingo, cuando dijo que la cadena daba poca cobertura a sus mítines.

"Es triste ver que Fox & Friends (Sunday) no está cubriendo nuestra casa llena y el mitin increíblemente entusiasta (¡más allá!) que tuvo lugar en Ohio anoche, o los de Alabama, Texas u Oklahoma en los últimos dos días", publicó el presidente en su plataforma Truth Social. "Todos estuvieron agotados, con miles de personas tratando de entrar, y son absolutamente fenomenales, ¡mejores que nunca!".

"Recuerden, Fox intentó este acto una vez antes, y casi se fue a la quiebra (¡y siempre justo antes de una elección!). ¡Eso puede volver a suceder!", escribió Trump. También criticó el reciente despido de la veterana periodista financiera de Fox, Maria Bartiromo.

Los comentarios se produjeron mientras Trump está envuelto en un enfrentamiento cada vez más amargo con medios de comunicación cuya cobertura le desagrada, coronado por sus recientes esfuerzos por prohibir a CNN, MS NOW y Politico el acceso a los terrenos de la Casa Blanca y también por mantener a CNN fuera de las asignaciones del grupo de cobertura. Un juez ha emitido una orden de restricción temporal contra la prohibición, y se programó una audiencia para el jueves mientras los medios de comunicación esperan una resolución final del caso.

Antes de convertirse en secretaria de prensa de la Casa Blanca, Leavitt se desempeñó como secretaria de prensa de la campaña presidencial de Trump de 2024.

También, a los 25 años, hizo una candidatura fallida al Congreso en 2022 desde su estado natal de Nueva Hampshire.