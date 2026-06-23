Francia vive su día más caluroso con récord histórico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

PARÍS (AP) — Francia registró el martes su día más caluroso hasta ahora en medio de una excepcional ola de calor anticipada en toda Europa, informó la agencia meteorológica nacional.

Francia registra récord histórico de temperaturas y alertas

Meteo France informó que el indicador térmico nacional de Francia —un promedio de temperaturas medidas en 30 estaciones meteorológicas— alcanzó un récord de 29,8 °C (85,6 °F). El récord anterior de 29.4 °C (84,9 °F) se remontaba a las olas de calor de agosto de 2003 y julio de 2019.

También se registraron máximas diurnas por encima de los 40 °C (104 °F) en muchas estaciones meteorológicas individuales, dijo la agencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Francia ha registrado 40 fallecidos por ahogamiento en la última semana porque la gente busca calmar el agobiante calor. Meteo France puso a 54 departamentos —aproximadamente la mitad del país— bajo alerta roja por la ola de calor.

El clima extremo también está azotando otras partes de Europa, exponiendo a decenas de millones de personas a temperaturas extremadamente altas. Y está lejos de terminar. Italia, España y Reino Unido también están padeciendo por el calor.

El cambio climático está ligado al aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, y las proyecciones de la agencia climática de Naciones Unidas señalan que en los próximos cinco años se batirán más récords de calor.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, dijo que las 40 personas que murieron por ahogamiento desde el jueves pasado eran en su mayoría jóvenes.

Impacto en servicios y medidas oficiales en Francia

El Louvre y la torre Eiffel cierran temprano

En un país donde el aire acondicionado no está muy extendido, las escuelas, el transporte público y los eventos deportivos se han visto afectados. En París, la torre Eiffel ajustó sus operaciones al clima abrasador, cerrando por la tarde en lugar de a última hora de la noche como suele hacerlo. El museo del Louvre dijo que cerraría dos horas antes de lo normal desde el miércoles hasta el sábado.

"Aunque partes de su edificio histórico son naturalmente resistentes, el museo sigue siendo vulnerable y no está suficientemente adaptado al cambio climático", indicó el museo. "La acumulación de calor es mayor hacia el final del día y se intensifica aún más por el elevado número de visitantes".

Se espera que las condiciones extremas duren al menos hasta el final de la semana, con máximas diurnas por encima de los 40 °C (104 °F) en muchas localidades.

"Se esperan nuevas temperaturas récord, incluidas algunas que podrían superar todos los registros anteriores, independientemente de la época del año", indicó Meteo France.

Meteo France apuntó que la ola de calor es excepcionalmente intensa y llegó muy temprano en el verano, "pero su duración sigue siendo incierta". Ya se ha comparado con la registrada en agosto de 2003, cuando las temperaturas más altas en más de medio siglo causaron unas 15.000 muertes, muchas de ellas de personas mayores en apartamentos y residencias de ancianos sin aire acondicionado.

Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo, con temperaturas que aumentan al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. En los últimos cuatro años, más de 200.000 personas en todo el continente fallecieron por causas relacionadas con el calor, y la mayoría de esos decesos eran evitables, señaló la oficina regional europea de la Organización Mundial de la Salud este mes.

Las temperaturas por encima del promedio pueden provocar agotamiento por calor y golpes de calor potencialmente mortales.

Ola de calor afecta también Reino Unido y España

La ola de calor azota Reino Unido y España

Al otro lado del Canal de la Mancha desde Francia, en Reino Unido, muchas escuelas dijeron cerraron antes o no hubo clases debido al calor que se espera, y muchos servicios de trenes se han reducido para evitar problemas en las vías ferroviarias relacionados con el calor.

La Met Office, la agencia meteorológica británica, emitió una alerta roja por calor extremo para miércoles y jueves, y las previsiones sugieren que podría batirse el récord histórico de temperatura diaria de junio.

Se espera que los termómetros ronden los 37 °C (98,6 °F) en el sur de Inglaterra, con hasta 35 °C (95 °F) en el sureste de Gales. Ahora se prevé que el pico de la ola de calor sea el miércoles y el jueves, cuando las máximas podrían alcanzar al menos 39 °C (102,2 °F). De acuerdo con la agencia meteorológica, las condiciones podrían aliviarse el viernes.

El martes, varios operadores ferroviarios en todo Reino Unido dijeron que estaban cancelando servicios para "garantizar el funcionamiento seguro del ferrocarril". National Rail, que opera la infraestructura ferroviaria, instó a la gente a "viajar solo si es absolutamente necesario" el miércoles y el jueves.

Más al sur del continente, España se enfrenta a una ola de calor en varias partes de la península ibérica.

La agencia meteorológica nacional, Aemet, emitió el martes alertas rojas por temperaturas de 44 °C (111 °F) en el sur de Andalucía, así como avisos de que los termómetros alcanzarían los 40 °C (104 ºF) en las regiones de Cantabria y el País Vasco, en la costa atlántica norte y que normalmente registran temperaturas más frescas.

En España, que últimamente ha experimentado veranos cada vez más tórridos, las temperaturas van a seguir aumentando debido al cambio climático a medida que las olas de calor se vuelven más frecuentes, largas y se alejan de la ventana tradicional de julio y agosto, explicó Rubén del Campo, meteorólogo de la Aemet.

De la docena de olas de calor que la Aemet ha registrado en el mes de junio desde que comenzó a guardar registros en 1975, la mitad se han producido desde 2015, apuntó del Campo.

El cambio climático impulsado por el hombre está calentando la atmósfera, tanto sobre España como en las aguas marinas circundantes, manifestó.

La agencia de monitoreo de la Unión Europea determinó que, en Europa y a nivel mundial, 2024 fue el año más caluroso registrado y que el continente experimentó su segunda cifra más alta de días de "estrés térmico".

Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia y la intensidad del calor y la sequía, especialmente en el sureste de Europa, lo que hace que la región más vulnerable a los efectos sobre la salud y a los incendios forestales.