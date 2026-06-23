AT&T confirma no pedir prórroga para registro de celulares

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Tal y como lo establece la ley vigente, quienes no vinculen su nombre y su CURP a su línea celular, antes del 30 de junio, perderán el servicio de telefonía móvil, dijo el vicepresidente legal de AT&T, Gabriel Contreras.

A unos días de que se cumpla el plazo para el registro, afirmó: "Nosotros vamos a cumplir con la norma, tal cual como se encuentra prevista, y cumpliremos con ella. Es política de la compañía siempre cumplir con las normas en sus términos".

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Aunque aún faltan líneas por registrarse, ya que AT&T tiene 50% del total de las líneas vinculadas (4 millones 858 mil 259 de pospago y 4 millones 180 mil 785 de prepago), comentó que "no hemos pedido ninguna prórroga. No hemos solicitado ninguna prórroga y no estamos solicitando ninguna prórroga".Explicó que al 13 de junio pasado tienen un avance de 95% de líneas vinculadas a planes de servicio (pospago) con el nombre y CURP del usuario o con RFC cuando se trata de empresas; a los usuarios del otro 5% aún les falta registrar sus datos, ya que en su mayoría se trata de líneas viejas.Aseguró que "de acuerdo con la normatividad, el proceso de vinculación requiere siempre la participación de los usuarios de las líneas telefónicas; no es posible llevarlo a cabo sin ellos. En el caso de los clientes de pospago, estos se identificaron con las compañías telefónicas cuando adquirieron sus planes, por lo que no es necesario que hagan el proceso de vinculación".Dijo que las empresas de telefonía móvil tienen establecido expresamente que no pueden conservar ningún dato biométrico, fotografía o copia de identificación oficial de ningún documento que den los usuarios.Contreras añadió, en conferencia de prensa, que la información resguardada por las empresas solamente puede "entregarse a las autoridades en los casos y bajo las formalidades que establece la ley" y "es muy poquita la información que pedimos, nombre, el RFC (a las empresas), el CURP y no nos quedamos con copias, no sacamos fotografías, es un proceso que es muy seguro, es un proceso que es confiable y no se entrega la información al gobierno".Sobre la suspensión del servicio a partir del 30 de junio, dijo que están preparados para quitar el servicio a quienes no registraron sus datos, pero también para recibir a los clientes que, después del plazo, quieran reactivar sus líneas.Al respecto, la directora general de AT&T México, Mónica Aspe, dijo que "en un mundo donde se ha incrementado el uso de la tecnología en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, es tarea de todos sumarnos para tener un entorno digital más seguro. En AT&T México tenemos el compromiso de cumplir con la regulación y contribuir a que se cierren los espacios de impunidad".Añadió que "la gran mayoría de las democracias en el mundo cuentan con medidas como esta para evitar que el anonimato en las líneas telefónicas se convierta en impunidad".Por su parte, el vicepresidente de Ventas y Marketing de AT&T México, Samy Abuyaghi, dijo que bajaron las compras de líneas de celular por el proceso de vinculación de datos.Explicó que "a nivel industria, era esperado que el proceso tuviera un impacto en el mercado; hemos visto una disminución en la venta asociada a la vinculación, sobre todo en el segmento de prepago".Dijo que capacitaron a 20 mil colaboradores para atender a los usuarios en la vinculación de datos y comentó que "es un proceso confiable y seguro".