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Fotos | Choque de camionetas en Ébano deja dos lesionados

Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias atendieron a los ocupantes y trasladaron a dos al hospital.

Por Huasteca Hoy

Junio 23, 2026 04:30 p.m.
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Fotos | Choque de camionetas en Ébano deja dos lesionados
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      ÉBANO.- Dos camionetas colisionaron en la carretera federal Tampico-Ciudad Valles; los ocupantes resultaron lesionados.

      El percance ocurrió la mañana de este martes en el kilómetro 72 de la carretera federal número 70, saliendo de Ébano hacia Tamuín, a la altura del rancho Los Pinos.

      Según testigos, el conductor de una camioneta Toyota Hilux blanca, perdió el control del volante, cruzó carril contrario y colisionó con una camioneta Ford Ranger negra.

      Debido al fuerte choque, la unidad blanca se salió del camino y terminó entre la maleza, mientras que la Ranger quedó con severos daños en la parte frontal.

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      Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Ébano auxiliaron a los ocupantes de ambos vehículos, pero dos ocupantes de la Ranger fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de Ébano, con lesiones que aparentemente no ponían en riesgo su vida.

      El accidente ocurrió en un tramo federal, por lo que correspondería a elementos de la Guardia Nacional tomar conocimiento de los hechos; sin embargo, los involucrados se encontraban dialogando para tratar de llegar a un acuerdo.

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