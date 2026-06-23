Video | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico
Dos hombres sometieron a una empleada y escaparon con mercancía; cámaras de vigilancia captaron toda la secuencia
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Una joyería ubicada en el Centro Histórico de San Luis Potosí fue asaltada la tarde de este lunes por dos hombres que lograron apoderarse de mercancía y huir del lugar.
Los hechos ocurrieron en un establecimiento localizado en el cruce de avenida Universidad y la calle Cinco de Mayo, una de las zonas con mayor afluencia peatonal y comercial de la capital potosina.
De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, uno de los presuntos responsables ingresó al negocio y sometió a la empleada, mientras su acompañante aprovechó para tomar diversos artículos exhibidos en el local.
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Las grabaciones muestran que la acción se realizó en cuestión de segundos. Tras apoderarse de la mercancía, ambos sujetos abandonaron el establecimiento y escaparon con rumbo desconocido.
El video del atraco comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios señalaron la preocupación por los hechos ocurridos en pleno Centro Histórico y a plena luz del día.
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