Video | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

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Una joyería ubicada en el Centro Histórico de San Luis Potosí fue asaltada la tarde de este lunes por dos hombres que lograron apoderarse de mercancía y huir del lugar.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento localizado en el cruce de avenida Universidad y la calle Cinco de Mayo, una de las zonas con mayor afluencia peatonal y comercial de la capital potosina.

Asaltan joyería en pleno Centro Histórico de SLP



Dos sujetos irrumpieron en un negocio ubicado en avenida Universidad y Cinco de Mayo; uno sometió a la empleada mientras el otro tomó mercancía. El robo quedó grabado en cámaras de vigilancia.https://t.co/MkmW6kDMbS pic.twitter.com/LYeagfUmQ7 — Pulso Online (@pulso_mx) June 23, 2026

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, uno de los presuntos responsables ingresó al negocio y sometió a la empleada, mientras su acompañante aprovechó para tomar diversos artículos exhibidos en el local.

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Las grabaciones muestran que la acción se realizó en cuestión de segundos. Tras apoderarse de la mercancía, ambos sujetos abandonaron el establecimiento y escaparon con rumbo desconocido.

El video del atraco comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios señalaron la preocupación por los hechos ocurridos en pleno Centro Histórico y a plena luz del día.