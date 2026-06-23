Logran detención de un ingeniero requerido en Q. Roo
El siniestro provocó la muerte de dos personas y lesiones a otras tres
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de San Luis Potosí cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Amir "N", quien era requerido por autoridades del estado de Quintana Roo por los delitos de homicidio y lesiones.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades requirentes, los hechos que dieron origen a la orden de aprehensión ocurrieron el 5 de junio de 2026, cuando el ahora detenido presuntamente se desempeñaba como ingeniero responsable de una obra que se realizaba en la avenida Huayacán, en el acceso al residencial Aqua.
Las investigaciones refieren que en dicho lugar se registró el derrumbe de una estructura ubicada en la entrada principal del fraccionamiento, accidente que provocó la muerte de dos personas y lesiones a otras tres.
La detención se realizó en la intersección de avenida Himno Nacional y calle Independencia, en la colonia Himno Nacional de la capital potosina, donde agentes investigadores ubicaron al señalado y corroboraron su identidad con personal de investigación procedente de la ciudad de Cancún.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Una vez confirmados sus datos generales, los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) le informaron al detenido sobre el mandamiento judicial librado en su contra y le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida.
Tras su aseguramiento en territorio potosino, Amir "N" quedó a disposición de las autoridades correspondientes para los trámites legales conducentes y su posterior traslado al estado donde es requerido por la autoridad judicial.
no te pierdas estas noticias
La SSPC descarta uso criminal de drones (video)
Rubén Pacheco
La Guardia Civil analiza los reportes de los aparatos, aunque la regulación es federal
Video | Atacan a la GCE en San Ciro; hay dos policías heridos
Redacción
La SSPC informó que se implementó un operativo en toda la zona media
Judicializan homicidio de alumno del Cobach; imputado solicitó amparo
Rubén Pacheco
El imputado en el caso interpuso un juicio de amparo que detiene el proceso penal en curso.