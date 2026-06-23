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Seguridad

Logran detención de un ingeniero requerido en Q. Roo

El siniestro provocó la muerte de dos personas y lesiones a otras tres

Por Redacción

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Logran detención de un ingeniero requerido en Q. Roo
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      Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de San Luis Potosí cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Amir "N", quien era requerido por autoridades del estado de Quintana Roo por los delitos de homicidio y lesiones.

      De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades requirentes, los hechos que dieron origen a la orden de aprehensión ocurrieron el 5 de junio de 2026, cuando el ahora detenido presuntamente se desempeñaba como ingeniero responsable de una obra que se realizaba en la avenida Huayacán, en el acceso al residencial Aqua.

      Las investigaciones refieren que en dicho lugar se registró el derrumbe de una estructura ubicada en la entrada principal del fraccionamiento, accidente que provocó la muerte de dos personas y lesiones a otras tres.

      La detención se realizó en la intersección de avenida Himno Nacional y calle Independencia, en la colonia Himno Nacional de la capital potosina, donde agentes investigadores ubicaron al señalado y corroboraron su identidad con personal de investigación procedente de la ciudad de Cancún.

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      Una vez confirmados sus datos generales, los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) le informaron al detenido sobre el mandamiento judicial librado en su contra y le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida.

      Tras su aseguramiento en territorio potosino, Amir "N" quedó a disposición de las autoridades correspondientes para los trámites legales conducentes y su posterior traslado al estado donde es requerido por la autoridad judicial.

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