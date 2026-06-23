Videos | Manifestantes toman Congreso por "Ley Serrano"; suspenden sesión

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El centenar de personas que se manifestaron este día en el Congreso del Estado para exigir la derogación de la denominada "Ley Serrano", ingresaron a la fuerza a la sede legislativa, mientras los diputados se encontraban atrincherados en el salón del Pleno e iniciaron la sesión de este martes.

Ante una protesta que reunió a diversos colectivos, entre los que hay ciudadanos, taxistas, periodistas y madres buscadoras, los diputados sesionaban a puerta cerrada.

La asamblea de este martes estaba pactada para las 10:00 horas, pero cerca de las 10:40 horas los colectivos lograron ingresar y la sesión ha sido suspendida.

En tanto, las y los manifestantes solicitan la presencia del diputado Héctor Serrano para que les atienda y hable sobre su iniciativa.

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El resto de las y los legisladores se levantaron de sus curules, algunos se retiraron del pleno y otros permanecieron de pie observando las acciones.

?? | Manifestantes toman Congreso de #SLP por "Ley Serrano"; suspenden sesión; los manifestantes dieron portazo en la sede legislativa.

Toda la información: ??https://t.co/LTWyna29eJ pic.twitter.com/XMEVe3NbbS — Pulso Online (@pulso_mx) June 23, 2026

?? | Manifestantes toman Congreso de #SLP por "Ley Serrano"; suspenden sesión; los manifestantes dieron portazo en la sede legislativa. Toda la información: ??https://t.co/LTWyna29eJ pic.twitter.com/kklKBqGAjT — Pulso Online (@pulso_mx) June 23, 2026

Se movilizan hacia Congreso

Más de un centenar de personas se manifestaron este martes frente al Congreso del Estado para exigir la derogación de la denominada "Ley Serrano", al considerar que representa una amenaza para la libertad de expresión y para el ejercicio de la crítica pública.

La movilización, encabezada por la abogada Natalia Castillo, reunió a ciudadanos, activistas y representantes de diversos sectores que demandaron la intervención de las y los diputados para atender sus reclamos y fijar una postura sobre la legislación cuestionada.

Durante la protesta, los asistentes exhibieron carteles con mensajes en defensa de la libertad de expresión y en rechazo a lo que calificaron como intentos de censurar voces críticas y restringir el debate público.

Los manifestantes también reclamaron la ausencia de legisladores y legisladoras para atender sus demandas, mientras lanzaban consignas para exigir una respuesta a los planteamientos presentados ante el Poder Legislativo. "No hay democracia sin libertad de expresión", "No a la Ley Serrano", "La verdad no se calla con IA", entre otras.

A la protesta se sumaron víctimas, madres buscadoras y representantes del gremio estatal de taxistas, quienes aprovecharon la concentración para visibilizar diversas inconformidades relacionadas con la actuación de autoridades estatales.

Con información de Ana Paula Vázquez/Pulso