Jueza ordena frenar tala en campo de golf en Washington

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Jueza federal Ana Reyes ordenó el lunes al gobierno del presidente Donald Trump cesar por 24 horas la tala de árboles en un campo de golf de Washington que integra los planes del mandatario de remodelar la ciudad.

Acciones de la autoridad

La jueza federal de distrito Ana Reyes emitió la orden en torno al East Potomac Golf Course, tras una tensa audiencia de tres horas en la que arremetió contra el gobierno por haberla engañado con sus acciones durante el fin de semana festivo.

Reyes indicó que la orden temporal de 24 horas podría ampliarse hasta 14 días si fuera necesario. Se limitó a un día mientras el gobierno intenta localizar a un funcionario para hablar sobre por qué la tala masiva de árboles debía realizarse durante el fin de semana festivo, con escasa notificación a los demandantes en un litigio que busca frenar los planes de renovación, o a la jueza.

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Detalles confirmados

Es el ejemplo más reciente del colapso de la confianza entre el gobierno y el poder judicial independiente, bajo un gobierno que aparenta intentar suprimir todo escrutinio de sus acciones, desde el salón de baile de la Casa Blanca hasta la aplicación de las leyes migratorias.

La audiencia comenzó con una contundente declaración de 15 minutos de Reyes, quien ha rechazado repetidas mociones de los demandantes para detener las obras, en medio de la percepción de que el gobierno avanza en proyectos pese a fallos judiciales.

"En este momento no me hace ninguna gracia", manifestó Reyes. "No sé cómo podría haber dejado más claro que no quería que lo que iba a ocurrir, ocurriera". La jueza añadió: "Le he dado al gobierno hasta el último beneficio de la duda de que no haría precisamente lo que ha hecho".

Les dijo con dureza a los abogados del gobierno: "Quería que todos ustedes fueran mejores de lo que han sido".

La audiencia de emergencia en un día festivo se amplió a medida que la jueza ordenó al gobierno que incorporara de forma remota a la audiencia a varios participantes en el proceso de toma de decisiones.