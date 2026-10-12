Crisis migratoria expone divisiones en Ceuta

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CEUTA, España (AP) — Ceuta, una franja de tierra en el norte de África, es una anomalía para España: una ciudad donde musulmanes y cristianos viven en números casi iguales.

Pero una crisis migratoria de meses en el enclave, que el rey Felipe VI y la reina Letizia de España visitarán el martes, ha dejado al descubierto divisiones en un lugar que se presenta como un faro de convivencia. Otros sostienen que las grietas siempre han estado ahí.

La crisis se desencadenó cuando unas 80.000 personas irrumpieron en el enclave español a finales de julio desde el vecino Marruecos, impulsadas por rumores en internet de que España había abierto su frontera. La mayoría se marcharon en cuestión de días, pero hasta 15.000 migrantes se quedaron, dejando a la ciudad bajo presión y enfrentando a los residentes entre sí.

La crisis se ha soportado de manera desigual

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Muchos migrantes que permanecieron en Ceuta se han refugiado en barrios musulmanes, durmiendo en las calles, en portales y en campamentos improvisados y en centros gestionados por ONGs y vecinos. Los residentes dicen que para ellos el caos nunca terminó y han ido acumulando frustración.

Mohamed Susi, residente de El Príncipe, un barrio de mayoría musulmana, se preguntó si se les está pidiendo que alimenten a toda Ceuta.

Cientos de chicos migrantes se habían reunido en una iglesia junto a su casa antes de la aparición de un ministro de visita.

Dando un portazo, Susi exclamó que deben encontrar una solución.

Junto a una de las principales mezquitas de la ciudad, voluntarios y trabajadores de una organización benéfica musulmana llenaban recipientes plásticos para llevar con lentejas guisadas y pasta un día de finales de septiembre.

Halima Ahmed, portavoz de la organización Luna Blanca, señaló que han distribuido entre 3.000 y 5.000 comidas al día a los migrantes que aún están en la ciudad. Los voluntarios y trabajadores han recibido amenazas e insultos por hacerlo, agregó.

Ahmed dijo que hay tensión y que la gente está harta de la situación.

El centro de Ceuta, frecuentado por cristianos y musulmanes, recuperó una sensación de normalidad a los pocos días de la primera avalancha. La gente volvió a restaurantes, bares y terrazas al aire libre. Las tiendas reabrieron. Pero abundan las señales del descontento de la ciudad. En los escaparates hay carteles a favor de Ceuta mientras las banderas de España y de Ceuta cuelgan de los balcones.

La policía española y miles de soldados han sido desplegados, patrullando el centro de la ciudad y las zonas cercanas a la frontera.

Los residentes han realizado protestas periódicas a medida que la crisis persistía. En una manifestación frente al gobierno de la ciudad a principios de octubre, unas 200 personas exigieron soluciones al gobierno nacional de izquierda de España. Hombres y mujeres envueltos en la bandera blanquinegra de Ceuta golpeaban ollas y sartenes y manifestaban su descontento con lo que describieron como la lenta respuesta del gobierno español. Muy pocos de los asistentes, si es que hubo alguno, eran musulmanes.

Francisco Luna, de 45 años, dueño de un taller de reparación de autos, afirmó que la convivencia se ha deteriorado y que el ambientes es terrible.

Algunos musulmanes en la ciudad están protegiendo a los migrantes, indicó, lo que le hizo cuestionar su lealtad a Ceuta.

Luna sostuvo que siempre los lugareños han vivido bien juntos. Declaró que musulmanes, cristianos, judíos, hindúes nunca han tenido problemas, pero que ahora sí lo ve.

Las divisiones históricas son profundas en Ceuta

Ceuta ha pertenecido a España durante siglos. Sus 84.000 residentes son ciudadanos españoles y de la Unión Europea. Muchos son de la península, mientras que la mayoría de los musulmanes son de ascendencia marroquí. Muchos tienen familiares allí y hablan árabe marroquí. La ciudad tiene poblaciones judía e hindú más pequeñas.

El territorio es más pobre que gran parte de España, y los musulmanes registran tasas de pobreza más altas en comparación con el resto del enclave, según un informe de 2025 publicado por la organización benéfica católica Cáritas. El informe indicó que el 44% de los hogares musulmanes estaban marginados, frente al 28% de la población total de la ciudad.

Algunos barrios predominantemente musulmanes en las periferias de la ciudad, con calles estrechas, empinadas y laberínticas, tienen altas tasas de criminalidad. Musulmanes y cristianos frecuentan las tiendas del centro, plazas animadas y amplias avenidas, pero en los barrios de mayoría musulmana se ve menos mezcla.

El político local Mohamed Mustafa describió las divisiones como anteriores a la crisis fronteriza más reciente. Pero reconoció que la situación ha empeorado. Ceuta ha vivido anteriores oleadas migratorias en su frontera, pero la de este verano fue la más mortífera.

Mustafa indicó que la imagen de convivencia es un espejismo y un eslogan turístico, pero no refleja la realidad.

La ciudad lleva meses en tensión

Los miembros de la realeza española asistirán a una ceremonia en un cementerio musulmán de la ciudad el martes para conmemorar a los más de 140 migrantes que murieron al intentar cruzar en julio. Allí fueron enterrados decenas de migrantes no identificados.

Mientras la crisis entra en su tercer mes, los residentes de Ceuta coinciden en una cosa: están cansados de la situación.

Cuando los migrantes construyeron un enorme campamento improvisado de tiendas en una playa, Emilio Muñoz, que vive en una casa cercana, decidió que necesitaba irse.

Instaló una tienda de campaña frente al gobierno de la ciudad para protestar, exigiendo medidas, y empezó a dormir allí también. Pronto se le unieron alrededor de una docena de personas más, durmiendo allí de forma intermitente durante un mes, hasta que el campamento fue demolido por completo cuando la policía española retiró a miles de migrantes.

Muñoz dijo que su protesta no se hizo para burlarse de los migrantes. Describió Ceuta como una ciudad de distintos grupos religiosos y étnicos que trabajan y viven juntos, pero reconoció que algo se había dañado.

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