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Choque en carretera deja dos muertos

Impactaron una camioneta y un automóvil al circular por la Valles-Naranjo

Por Redacción

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Choque en carretera deja dos muertos
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      CIUDAD VALLES.-- Dos hombres fallecieron en un aparatoso accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera Valles-Naranjo.

      El accidente se suscitó la noche del sábado, en el kilómetro 32, tramo La Hincada - Estación 500.

      Las víctimas fueron identificadas como Alexis Martínez Flores, empleado de una empresa que brinda servicio al ingenio de La Hincada y originario del estado de Veracruz, y Ariel Alejandro Regalado González, de 50 años de edad.

      Fuentes oficiales informaron que ambos eran conductores de los vehículos involucrados. Alexis manejaba un automóvil Toyota Camry blanco, modelo reciente, cuando presuntamente perdió el control del volante, invadió el carril contrario y chocó contra una camioneta SUV Nissan Rogue negra, conducida por Ariel.

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      Además de los dos fallecidos, hubo cuatro personas lesionadas: Guillermo Ramos Ramos, de 20 años de edad, originario de Veracruz, quien viajaba como acompañante en el sedán blanco, así como una mujer y dos menores de edad que iban a bordo de la camioneta Nissan.

      Dos equipos de paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar con equipo hidráulico de rescate, mediante el cual lograron liberar a los heridos para posteriormente trasladarlos a recibir atención médica.

      Del accidente tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes solicitaron que los vehículos involucrados quedaran a disposición de la Fiscalía General del Estado.

      Por otro lado, personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Legal, para los procedimientos de ley.

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