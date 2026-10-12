Hospital Central opera con normalidad, asegura IMSS-Bienestar
Sobre el bloqueo del personal, señaló que mantiene comunicación con la representación sindical para atender sus demandas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La delegación del IMSS Bienestar en San Luis Potosí, informó que hasta el momento, el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Ignacio Morones Prieto" (Hospital Central) mantiene sus servicios médicos con normalidad.
Tras las protestas de personal medico de este lunes, aseguró que continúa el diálogo con las autoridades estatales y la representación sindical para dar seguimiento a las solicitudes laborales.
Lo anterior, fue dado a conocer en un comunicado en sus redes sociales, donde aseguran, también, que el abasto de medicamentos registra un nivel superior al 83 por ciento.
En el caso de los medicamentos oncológicos, el abasto supera el 95 por cinto, aseveran.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
IMSS esperará resultados de consulta salarial del sindicato
IMSS inicia rescisión de contratos a empresas que no entregan medicamentos comprados.
no te pierdas estas noticias
Hospital Central opera con normalidad, asegura IMSS-Bienestar
Iván Edmundo Rodríguez
Sobre el bloqueo del personal, señaló que mantiene comunicación con la representación sindical para atender sus demandas
Por comicios, partidos y candidatos se llevarán 283 mdp
Samuel Moreno
En total, el Ceepac proyecta un gasto por 479 millones 820 mil pesos para el proceso electoral de 2027
Autorizan a la UASLP estacionamiento para su campus Pedregal
Pulso Online
La adecuación del terreno incluye mejoras en accesibilidad, seguridad e iluminación, con un presupuesto máximo de 12 millones de pesos