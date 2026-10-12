Hospital Central opera con normalidad, asegura IMSS-Bienestar

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La delegación del IMSS Bienestar en San Luis Potosí, informó que hasta el momento, el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Ignacio Morones Prieto" (Hospital Central) mantiene sus servicios médicos con normalidad.

Tras las protestas de personal medico de este lunes, aseguró que continúa el diálogo con las autoridades estatales y la representación sindical para dar seguimiento a las solicitudes laborales.

Lo anterior, fue dado a conocer en un comunicado en sus redes sociales, donde aseguran, también, que el abasto de medicamentos registra un nivel superior al 83 por ciento.

En el caso de los medicamentos oncológicos, el abasto supera el 95 por cinto, aseveran.

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