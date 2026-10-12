Trabajadores del Hospital Central bloquean Carranza

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Trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto" (Central) bloquearon la mañana de este lunes 12 de octubre los accesos a la glorieta Francisco González Bocanegra, frente al nosocomio, para exigir atención a la falta de insumos, al déficit de personal y a sus demandas laborales.

Damián Rangel, secretario de Actas y Acuerdos del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central (STEHC), confirmó que convocaron a sus agremiados para cerrar las vías de acceso a la glorieta.

Explicó que, al inicio de la movilización, los desniveles permanecían abiertos, aunque advirtió que también serían bloqueados.

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"Llegamos a un punto de no retorno, de hartazgo, de cansancio de parte del personal".

Denuncian condiciones "insostenibles"

El representante sindical calificó la situación del hospital como "insostenible" y denunció que no cuentan con materiales e insumos suficientes para garantizar la atención que requieren los pacientes.

Sostuvo que estas carencias también ponen en riesgo a los trabajadores, quienes enfrentan condiciones laborales insalubres y dificultades para desempeñar sus funciones.

"No contamos con las condiciones óptimas para poder desarrollar nuestro trabajo al 100%", afirmó.

Rangel reconoció que ha habido meses de trabajo y algunas respuestas a sus peticiones, pero aseguró que llegan "a cuentagotas", mientras que los plazos comprometidos se incumplen o se retrasan. Señaló que no han observado cambios suficientes ni respeto puntual a sus derechos laborales.

Añadió que la falta de personal ha provocado una sobrecarga de trabajo con afectaciones a la salud física y mental de los empleados. Ante este escenario, exigió una respuesta pronta a las demandas del sindicato.

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Cierres y rutas alternas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal reportó cierres en los siguientes puntos:

Acceso a la glorieta Francisco González Bocanegra.

Mariano Arista y Amado Nervo .

. Venustiano Carranza y el acceso al desnivel .

. Carranza, frente a la Facultad de Medicina .

. Albuquerque y la intersección identificada en el aviso como "Gordino y Arduengo".

Como rutas alternas, la corporación sugirió:

Avenida Pintores.

Avenida Arboledas.

Río Papaloapan.

Niño Artillero.

Fray José de Arlegui.

Los reportes disponibles no precisan cuánto durará el bloqueo ni incluyen una respuesta de las autoridades del hospital a los señalamientos del STEHC.

"Todas las instancias se agotaron"

"Todas las instancias se agotaron", informó Luz María Aguilar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central "Ignacio Morones Prieto" (STEHC), en la protesta por el desabasto de insumos y luego de que los trabajadores iniciaron el bloqueo de la Glorieta Francisco González Bocanegra, utilizando toldos para reunir a sus compañeros.

Explicó que participaron en diversos encuentros con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, la responsable del suministro, y nunca se les resolvió ni siquiera lo más elemental.

Explicó que en esta ocasión y ya agotado el diálogo del que no encontraron respuesta del Gobierno del Estado, no se retirarán de la glorieta hasta que vean acciones concretas de suministro de insumos, no solo para la pantalla, sino de manera permanente y como gasto ordinario.

Precisó que las autoridades están obligadas a responder con hechos y de manera contundente, porque abundan las minutas que no fueron cumplidas. Aclaró que del hospital se hace cargo el Gobierno del Estado y no el IMSS Bienestar como se ha dicho.

De hecho, dijo, faltan insumos para el glucómetro, pañales, suero, agujas óseas y diferentes tipos de medicamentos e insumos que no les permiten trabajar.

Con información de Martín Rodríguez