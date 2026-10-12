Elí Cervantes, un "candidato puente"
Morena le dará el cargo a otro candidato, aunque no tenga nada de morenista
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CIUDAD VALLES.- Cree el exdiputado y exalcalde de Tanlajás, Domingo Rodríguez Martell que el que fuera ungido como coordinador de Defensa de la Transformación en el Estado de San Luis Potosí es un "candidato puente".
El político que dice todavía identificarse con una izquierda, fuera del partido Morena, expresó que una de las cosas más graves dentro del partido que Gobierna el país está el de olvidar a la base militante y escoger a candidatos que hasta hace poco militaban en otro partido o que carecen de un perfil de izquierda, lo que no garantiza mejores funcionarios.
Manifestó que considera transitorio el nombramiento de Elí César Cervantes Rojas como futuro candidato de Morena al Gobierno del Estado, precisamente para darle ese cargo, en un futuro cercano a una persona que garantice atracción electoral, aunque no tenga nada de morenista.
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